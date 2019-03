Informatica e digitale | da dove nascono i ‘big’? Ecco cosa hanno studiato i 20 Ceo delle

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2019): per alcuni è solo un mezzo, per molti un fine. Perché dietro bit e codici che ai molti appariranno strani spesso, molto spesso, si nascondono passione e visione.I percorsi dei diversi informaticisopratutto un aspetto comune: quello di seguire vie non convenzionali. Mai 20grandi società tecnologiche?LA CARICA DEGLI INGEGNERI Il ceo di Microsoft Satya Nadella nasce in India: sogna di diventare un giocatore di cricket, ma ben presto capisce che sarebbe meglio puntare sui libri. Si laurea in Ingegneria elettronica nell’indiano Manipal Institute of Technology e poi vola negli Stati Uniti, alla University of Wisconsin Milwaukee, per studiare computer science. Da buon ceo, nel curriculum non può mancare un Master in business administration (Mba), all’Universita’ di Chicago.Dara Khosrowshahi, ceo di Uber, nasce in ...

NicolaMorra63 : Mi sembra di essere negli anni '90 quando sento parlare di TAV. Per fortuna che esiste la realtà, quella realtà fat… - libellula58 : RT @NicolaMorra63: Mi sembra di essere negli anni '90 quando sento parlare di TAV. Per fortuna che esiste la realtà, quella realtà fatta di… - giuno73 : RT @NicolaMorra63: Mi sembra di essere negli anni '90 quando sento parlare di TAV. Per fortuna che esiste la realtà, quella realtà fatta di… -