Il Napoli va elogiato ma deve anche riflettere sui propri errori

(Di lunedì 4 marzo 2019) Gli episodi decisivi Ilha perso 2-1 in casa contro la Juventus. Ha disputato una partita generosa. Ma ha commessogrossolani che hanno inciso sul risultato. Che hanno determinato il risultato. Ilha perso per due. Il primo commesso da Malcuit che con uno sciagurato retropassaggio, nel primo tempo, ha aperto a Cristiano Ronaldo la via della rete. Tra il portoghese e il primo gol al San Paolo si è frapposta la gamba protesta di Meret. Lo ha toccato? Non lo ha toccato? Il portoghesesaltare per scavalcarlo. Rocchi opta per il fallo, lo fa in collaborazione col Var: espulsione di Meret e calcio di punizione.La partita cambia. Ancelotti toglie Milik per Ospina e Pjanic segna la punizione. Il resto del primo tempo è cronaca, compresi il palo di Zielinski e il raddoppio di Emre Can. Non è chiaro se la sostituzione di Milik sia dipesa dalle sue condizioni ...

