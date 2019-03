Allegri in conferenza stampa | «Partita pazzerella | era da pareggio»

Addio Allegri? Il tecnico in conferenza stampa parla del suo futuro : Addio ALLEGRI – Nella conferenza di vigilia del big match col Napoli valevole per la 26esima di Serie A, Massimiliano Allegri ha dribblato come suo solito le voci riguardo a un suo Addio alla Juventus al termine della stagione: Leggi anche: Napoli-Juventus probabili formazioni, Dybala al fianco di CR7 e Mandzukic Addio Allegri, parla il tecnico toscano “Ho visto il […] More

Napoli-Juventus - conferenza Allegri : “Ronaldo gioca. Sul mio futuro…” : NAPOLI JUVENTUS conferenza Allegri – Alla vigilia del match del San Paolo che vedrà scendere in campo la Juventus contro il Napoli di Ancelotti, Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa parlando innanzitutto del match: “Domani ci giochiamo 2/3 di scudetto. E’ una questione di matematica. Noi ci giochiamo molto […] L'articolo Napoli-Juventus, conferenza Allegri: ...

Napoli-Juventus - conferenza stampa Allegri : le parole del tecnico LIVE : conferenza stampa Allegri – Vigilia di Napoli-Juventus, che domani sarà di scena al San Paolo per il big match della 26esima giornata. Oggi Max Allegri presenterà la sfida nella consueta conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium: l’occasione giusta per rivelare qualche scelta di formazione e analizzare l’atmosfera a poche ore dal fischio d’inizio. L’appuntamento è alle ore 12, […] More

Napoli-Juventus - Allegri in conferenza stampa col dubbio CR7 : NAPOLI JUVENTUS, Allegri parla sabato – Con molta probabilità non sarà una gara che metterà in gioco lo Scudetto, come fu nella passata stagione, ma Napoli-Juventus è sempre una partita a parte. Sicuramente la sfida che sotto al Vesuvio attendono di più nel corso del campionato, sicuramente la sfida con un valore che va oltre […] L'articolo Napoli-Juventus, Allegri in conferenza stampa col dubbio CR7 proviene da Serie A News Calcio - ...

Bologna-Juve - conferenza stampa Allegri : “Ecco chi giocherà. L’Atletico…” : conferenza stampa Allegri – Dopo la Champions League c’è bisogno di ripartire. La Juventus vivrà domani la vigilia della partita contro il Bologna in campionato, dopo la batosta subita a Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico. Come ogni vigilia che si rispetti, è attesa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni […] More

Conferenza stampa Allegri : “il ritorno contro l’Atletico? Abbiamo molte possibilità di passare il turno” : Conferenza stampa Allegri live – La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, la qualificazione ai quarti di finale della competizione si è complicata terribilmente. Adesso il match di campionato contro il Bologna, ecco la Conferenza live su CalcioWeb: “Innanzitutto faccio le condoglianze alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Donna Marella. Quella del 12 marzo ...

Bologna Juventus - parla Allegri : la conferenza stampa LIVE : Qual è il suo ruolo nello spogliatoio nell'avvicinamento alla sfida? "Il suo ruolo è quello di miglior giocatore al mondo che trasmette serenità. L'altro giorno ha fatto una delle migliori ...

Conferenza stampa Allegri live : il tecnico parla dopo la sconfitta contro l’Atletico : Conferenza stampa Allegri live – La Juventus è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, la qualificazione ai quarti di finale della competizione si è complicata terribilmente. Adesso il match di campionato contro il Bologna, ecco la Conferenza live su CalcioWeb: “Innanzitutto faccio le condoglianze alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Donna Marella. Quella del 12 marzo ...

Bologna-Juventus - conferenza stampa Allegri : le parole LIVE del tecnico : conferenza stampa Allegri – Dopo la Champions League c’è bisogno di ripartire. La Juventus vivrà domani la vigilia della partita contro il Bologna in campionato, dopo la batosta subita a Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico. Come ogni vigilia che si rispetti, è attesa la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni […] More

Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri : “Dybala parte titolare - Khedira non convocato” : Atletico MADRID JUVENTUS conferenza Allegri – Tempo di vigilia in casa Juventus. Domani le porte del Wanda Metropolitano apriranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra i colchoneros e i bianconeri. Grande serata europea quella che andrà in scena: la nottata che i tifosi della Juventus e dell’Atletico Madrid attendono praticamente da due […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri: ...

Juventus a Madrid - Max Allegri sfida il Cholo. La conferenza live : E' la sfida di due scuole di calcio. Fra due tecnici che hanno vinto molto. Fra il mito del Cholo Simeone nel secondo tempio calcistico madrileno, l'Atletico. E il miglior tecnico espresso dal calcio ...

Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri : “Dybala parte titolare” : Atletico MADRID JUVENTUS conferenza Allegri – Tempo di vigilia in casa Juventus. Domani le porte del Wanda Metropolitano apriranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra i colchoneros e i bianconeri. Grande serata europea quella che andrà in scena: la nottata che i tifosi della Juventus e dell’Atletico Madrid attendono praticamente da due […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri: ...

Atletico Madrid-Juventus - la conferenza di Allegri e Pjanic LIVE : ...//t.co/Q10HyIjk0R #AúpaAtleti #UCL #AtletiJuve" - di ninocr 31 minuti fa Del Piero: "Tutto porta a pensare che Dybala giocherà" Al Wanda Metropolitano, come talent di Sky Sport, c'è anche Del Piero. ...

Atletico Madrid-Juventus - conferenza stampa Allegri : le parole LIVE : conferenza stampa Allegri- La Juventus si prepara al match di domani sera contro l’Atletico Madrid in una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Bianconeri in campo con il 4-3-3, anche se resta viva l’idea di 4-4-2. Allegri deciderà con calma in occasione della rifinitura. Dubbio per quel che riguarda il […] More