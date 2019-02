Speciale Uomini e Donne | la scelta di Luigi e Ivan | tutte le anticipazioni

Anticipazioni Uomini e donne : in arrivo uno Speciale dedicato a Lorenzo e la Dionigi : Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono riusciti a conquistare i telespettatori di Uomini e donne grazie alla simpatia che ha caratterizzato il loro percorso televisivo. Tale affetto è rispecchiato dagli ascolti della puntata dedicata alla scelta, che è riuscita a sbaragliare la concorrenza di Sanremo Young. Non solo: la neo-coppia negli ultimi giorni continua ad attirare l'attenzione del pubblico dei social network, ansioso di conoscere i loro ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi e Mara Fasone : un’amicizia Speciale : Amicizia Lorenzo Riccardi e Mara Fasone Uomini e Donne: un legame che non si spezza Se non avesse deciso di interrompere prematuramente il suo percorso a Uomini e Donne, anche Mara Fasone avrebbe potuto fare la sua scelta in un castello principesco. Ma, per lei, le cose sono andate diversamente rispetto agli altri tronisti. Ha […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Mara Fasone: un’amicizia speciale proviene da Gossip e Tv.

Speciale Uomini e Donne di ieri - riassunto : Lorenzo sceglie la Dionigi : ieri sera è stata trasmessa in prime-time su Canale 5 la seconda delle tre puntate speciali di Uomini e Donne, dedicate alle scelte dei tronisti dello show. Dopo Teresa Langella, infatti, ieri Lorenzo Riccardi ha concluso il suo percorso facendo la tanto attesa scelta tra le due corteggiatrici, Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. La villa Nel dettaglio, vi segnaliamo che venerdì 22 febbraio è andata in onda su Canale 5 la scelta di Lorenzo ...

UOMINI E DONNE Speciale LA SCELTA/ Video - Lorenzo piange a dirotto per Giulia : UOMINI e DONNE la SCELTA: nel nuovo appuntamento SPECIALE, Lorenzo Riccardi sceglie la donna della sua vita tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi, chi sarà?

Speciale Uomini e Donne : La scelta - puntata 22 febbraio 2019 - anticipazioni : Speciale Uomini e Donne: la scelta va in onda, stasera, venerdì 22 febbraio 2019, in prima serata, su Canale 5. Dopo aver assistito alla delusione di Teresa la scorsa settimana, che ha visto il suo sogno d’amore infranto, stavolta a scegliere la donna che potrebbe essere la compagna della sua vita è il milanese 22enne Lorenzo Riccardi, incerto per la sua scelta tra Giulia Cavaglia, la modella 23enne di Torino, e Claudia Dionigi, 28 anni di ...

Sanremoyoung o lo Speciale di Uomini e donne? La tv del 22 febbraio

Uomini e Donne : Il Confronto tra Teresa e Andrea! La Puntata Speciale! : Dopo la scelta di Teresa ed il No di Andrea in molti chiedono a gran voce un Confronto tra i due. Maria De Filippi accontenta tutti con una Puntata speciale di Uomini e Donne nella quale vedremo il chiarimento tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Ecco tutti i dettagli! Buone notizie per i fan di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Teresa Langella, conclusasi con un secco No da parte del suo pretendente Andrea Dal Corso, in molti sono rimasti ...

Uomini e donne Speciale - la scelta di Lorenzo Riccardi : Claudia avrebbe risposto 'sì' : Venerdì 22 febbraio andrà in onda in prima serata su Canale 5 il secondo dei tre appuntamenti dello speciale di Uomini e donne, questa volta dedicato alla scelta del tronista milanese Lorenzo Riccardi, il quale dovrà decidere con chi uscire dal programma tra le due corteggiatrici, Claudia e Giulia. Molte le indiscrezioni che circolano in rete già prima della messa in onda della puntata secondo cui la scelta del giovane sarebbe ricaduta su ...

Spoiler Speciale Uomini e Donne : Riccardi ha scelto Claudia (RUMORS) : Venerdì, 22 febbraio, andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti dello 'Speciale Uomini e Donne: la scelta', dedicato ala decisione finale di Lorenzo Riccardi, chiamato a scegliere con chi uscire dal programma di Maria De Filippi tra le due corteggiatrici rimaste, Claudia e Giulia. Prima della messa in onda della puntata, hanno cominciato a venire fuori le prime indiscrezioni sul web riguardanti quanto successo nel corso della registrazione ...