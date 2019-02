Simone Cristicchi a Roma | in concerto all’Auditorium Parco della Musica | biglietti in

optimaitalia

(Di giovedì 28 febbraio 2019), sarà inall'Auditorium(Sala Sinopoli) il 19 maggio. Iper lo spettacolo sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 28 febbraio, su TicketOne.it, via call center e nei punti vendita abituali dislocati in tutta Italia, a partire da 29 euro.Il prezzo deiin platea è di 40 euro, la galleria 3 è disponibile a 35 euro e la galleria 2 al prezzo di 29 euro per posto a sedere numerato. A seguire, il 20 giugno,è atteso al Teatrono di Fiesole. Iper lo spettacolo sono già disponibili in prevendita attraverso il circuito TicketOne.Reduce dal Festival di Sanremo 2019, dove si è posizionato al quinto posto con il singolo Abbi cura di me,ha rilasciato la sua prima raccolta di successi e in tour ripercorrerà il suo percorso nel mondo...

