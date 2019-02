Sci di fondo | Mondiali 2019 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti I

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : la Russia insidierà la Norvegia nella staffetta maschile? Italia per la sorpresa : Sarà duello tra Norvegia e Russia domani per la medaglia d’oro ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld, in Austria: alle ore 13.15 scatterà infatti la staffetta 4×10 km maschile che promette anche scintille, viste le ruggini della sprint di giovedì scorso con Ustiugov squalificato dopo aver preso due cartellini gialli prima per ostruzione nei confronti di Klaebo e poi per comportamento antisportivo all’arrivo, quando è andato a ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il programma della staffetta maschile. Orario d’inizio e come vederla in tv : Marzo inizia con l’assegnazione di un nuovo titolo ai Mondiali di sci di fondo, dove a proporre il podio sarà la staffetta 4×10 km maschile: a Seefeld, in Austria, domani, venerdì 1 marzo, a partire dalle ore 13.15, per la Nazionale italiana saranno in gara Maicol Rastelli, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori e Francesco De Fabiani. La diretta tv della prova sarà ad opera di RaiSport+HD e di Eurosport 1, mentre la diretta ...

Mondiali Sci di fondo – A Seefeld Italia settima nella staffetta femminile - oro alla Svezia : La Svezia sorprende la Norvegia nella staffetta femminile ai Mondiali di Seefeld. Italia settima, gran frazione di Comarella L’urlo delle compagne che sommergono Stina Nilsson al traguardo avrà scosso anche Therese Johaug, che di solito è abituata a vincere. La staffetta femminile, invece, va alla Svezia: è un oro storico, perché mancava alle scandinave dal 1960, quando trionfarono alle Olimpiadi di Squaw Valley e all’epoca le ...

Mondiali Sci di fondo – Federico Pellegrino torna in pista : ufficializzato il quartetto azzurro per la staffetta maschile : Mondiali, venerdì 1 marzo torna in pista Pellegrino: sarà via nella staffetta maschile con Rastelli, Salvadori e De Fabiani ufficializzato il quartetto azzurro che parteciperà alla staffetta maschile in programma venerdì 1 marzo ai Mondiali di Seefeld. Gli atleti al via saranno nell’ordine Maicol Rastelli, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori e Francesco De Fabiani. Si parte alle ore 13 (diretta tv Raisport ed ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia a quota sette ori - Italia quarta con Pellegrino e De Fabiani : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella staffetta femminile la Svezia spodesta la Norvegia! Russia al bronzo - Italia settima : La staffetta femminile 4×5 km dei Mondiali di sci di fondo vede abdicare la Norvegia, che deve cedere il titolo iridato alle grandi rivali della vigilia della Svezia, mentre la medaglia di bronzo va alla Russia, che riesce ad avere la meglio sulla Germania. Settimo posto per l’Italia al termine di una buona prova corale. nella prima frazione forza il ritmo in vista del cambio la russa Yulia Belorukova, che si trascina dietro Ebba ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il quartetto dell’Italia per la staffetta maschile. I quattro componenti : presenti De Fabiani e Pellegrino : Domani, venerdì 1 marzo, si terrà la staffetta 4×10 km maschile ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld: alle ore 13.15 il via della gara che vedrà impegnata anche l’Italia. Pochi minuti fa sono stati comunicati i nomi dei quattro frazionisti azzurri e l’ordine in cui saranno in pista. Ricordiamo che le prime due frazioni saranno in tecnica classica e le ultime in tecnica libera. Sarà al lancio Maicol Rastelli, che avrà il ...

LIVE Sci di fondo - Staffetta femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : duello Norvegia-Svezia - Italia per un buon piazzamento : buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta femminile valida per i Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. Inizia la due giorni dedicata alle staffette lunghe alla rassegna mondiale austriaca. La grande favorita di oggi è, come al solito, la Norvegia, che schiera una squadra molto forte composta da Weng, Oestberg, Jacobsen e Johaug, tutte atlete in grado di lottare per il podio in gran parte delle ...

Sci di fondo : è Poltoranin il kazako arrestato nel raid antidoping ai Mondiali : Il comitato olimpico kazako ha confermato che l'atleta arrestato per doping mercoledì durante i Mondiali di sci di fondo è il 31enne Alexei Poltoranin. L'atleta, quattro partecipazioni ai Giochi e due ...

Doping - lo Sci va a fondo. Ancora manette Mondiali. Blitz della polizia - 5 arresti : Per la cronaca, intanto la 15 km è stata vinta, su una neve tanto molle da sembrare schiuma, dal norvegese Martin Sundby, sul russo Alexander Bessmertnykh e il finlandese Iivo Niskanen con Francesco ...

Sci di fondo oggi - Staffetta femminile Mondiali 2019 (28 febbraio) : orario d’inizio e come vederla in tv. Tutte le italiane in gara : Altro giro, altra corsa, e altro titolo iridato in palio oggi ai Mondiali di sci di fondo, dove a proporre il podio sarà la Staffetta 4×5 km femminile: a Seefeld oggi, giovedì 28 febbraio, a partire dalle ore 13.00 per la Nazionale italiana saranno in gara Anna Comarella, Lucia Scardoni, Elisa Brocard ed Ilaria Debertolis. La diretta tv della prova sarà ad opera di RaiSport+HD e di Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà affidata a ...

