Mondiali di combinata nordica – Costa chiude 12° | splendida rimonta di Pittin

Combinata Nordica - Mondiali 2019 : Gundersen dal trampolino piccolo. Riiber completa la stagione perfetta! Costa e Pittin a un passo dalla top ten : Jarl Magnus Riiber scrive un piccolo pezzo di storia nella primavera anticipata di Seefeld. Il leader e ormai vincitore di Coppa del Mondo, 21 anni, completa la stagione perfetta conquistando anche il titolo mondiale nella Gundersen con salto dal trampolino piccolo. Riiber riporta un titolo individuale in Norvegia 18 anni dopo l’oro conquistato a Lahti 2001 da Vik e permette alla nazionale scandinava di conquistare almeno un oro in tutte ...

LIVE Combinata nordica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Samuel Costa per il miracolo - è quinto dopo il salto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gundersen dal trampolino piccolo dei Mondiali 2019 di Combinata nordica a Seefeld (Austria). Si riaccende la lotta per le medaglie in ambito individuale e dopo la sfida dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130), oggi si salterà da quello Toni Seelos di Seefeld (HS109), con i migliori che lotteranno poi per il titolo nei 10 km di fondo alla Cross-Country Arena.

LIVE Combinata nordica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Samuel Costa per il miracolo - è quinto dopo il fondo!

Mondiali di combinata nordica – Miglior risultato stagionale per Costa a Seefeld : Costa, il Miglior salto della stagione ai Mondiali di Seefeld: partirà quinto con 19″ di distacco da Riiber e 12″ dal podio. Alle 15.15 i 10 km di fondo su Raisport ed Eurosport Samuel Costa ha scelto l’occasione più importante per centrare il Miglior salto della stagione. L’azzurro, nonostante un fortissimo vento contrario, ha coperto la distanza di 99,5 metri dal trampolino piccolo di Seefeld e ha chiuso al ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : Jarl Magnus Riiber al comando dopo il salto - Samuel Costa quinto e in corsa per le medaglie : Grande prestazione di Samuel Costa nel segmento di salto della Gundersen dal trampolino piccolo dei Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria). Il 26enne altoatesino ha trovato il migliore salto della stagione sul trampolino Toni Seelos di Seefeld (HS109), riuscendo a fare una buona misura nonostante le condizioni di vento molto difficili. L’azzurro ha infatti saltato 99.5 metri, che grazie alla compensazione sono diventati ben 130.8 ...

LIVE Combinata nordica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Alessandro Pittin e gli azzurri puntano alla top15

Mondiali combinata nordica – Dal trampolino piccolo al via Buzzi - Costa - Kostner e Pittin : Giovedì 28 febbraio la Gundersen con salto dal trampolino piccolo: confermati Buzzi, Costa, Kostner e Pittin Riprende il programma di combinata nordica ai Mondiali di Seefeld. Giovedì 28 febbraio si terrà la seconda Gundersen della rassegna iridata, stavolta con salto dal trampolino piccolo. I quattro azzurri in gara saranno gli stessi che hanno già partecipato alla prima prova. Si tratta di Raffaele Buzzi, Samuel Costa, Aaron Kostner e ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : domani la Gundersen dal trampolino piccolo - Eric Frenzel a caccia del terzo oro : domani si svolgerà la Gundersen dal trampolino piccolo dei Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria). Ci si sposta dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) a quello Toni Seelos di Seefeld (HS109), dove alle ore 11.00 si svolgerà il segmento di salto, mentre alle 15.15 la lotta per le medaglie entrerà nel vivo con i 10 km di fondo alla Cross-Country Arena. I riflettori saranno puntati su Eric Frenzel, che dopo aver conquistato l’oro ...

Mondiali Sci di fondo – Italia quinta nella team sprint di combinata nordica - oro alla Germania : team sprint alla Germania, Italia quinta con Kostner e Pittin: “per noi è un buon risultato, di più non si poteva fare” Di più era impossibile fare. L’Italia chiude al quinto posto la team sprint di combinata nordica ai Mondiali di Seefeld: serviva una rimonta epica nei 15 km di fondo per riuscire a centrare la medaglia, è arrivato comunque un buon piazzamento per Aaron Kostner e Alessandro Pittin, che sono partiti con ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : la Germania domina la Team Sprint - l’Italia chiude al quinto posto : La Germania conquista la Team Sprint dei Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria). La coppia formata da Eric Frenzel, già oro nell’individuale, e Fabian Riessle ha dominato questa gara, facendo prima la differenza nel salto e poi gestendo in modo perfetto il vantaggio nel segmento di fondo. I tedeschi hanno fatto gara solitaria al comando dall’inizio alla fine, conquistando così nettamente la vittoria con 8” sulla Norvegia di Jan Schmid ...

LIVE Combinata nordica - Team Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Germania al comando dopo il salto - Italia settima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Team Sprint dei Mondiali 2019 di Combinata nordica a Seefeld (Austria). La prima gara a squadre di questa rassegna iridata vedrà le coppie saltare dal trampolino Bergisel di Innsbruck (HS130) e poi sfidarsi per le medaglie alla Cross-Country Arena di Seefeld con 7,5 km di fondo per ciascun atleta. L’Italia si presenta con Alessandro Pittin ed Aaron Kostner, scelto dai tecnici dopo l’ottima ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : un’ottima Italia nel salto della team sprint - medaglie però lontane. Guida la Germania : Meglio di così, onestamente, non si poteva fare. La coppia Italiana formata da Alessandro Pittin ed Aaron Kostner ha disputato un’eccellente prova di salto nella team sprint dal trampolino HS130 di Seefeld per quanto riguarda i Mondiali di Combinata nordica. Gli azzurri sono addirittura settimi, con il giovanissimo classe 1999 che si è disimpegnato al meglio ed il carnico che è riuscito a difendersi, la lotte per le medaglie sembra però ...