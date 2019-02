Merkel-Macron rafforzano asse su campioni industriali Ue

Brexit - Macron e Merkel : "Non si rinegozia - rinvio possibile" : Aggiornamento 27 febbraio 2019 - Francia e Germania dicono all’unisono che "la Brexit non si rinegozia". Al termine dell'incontro di oggi a Parigi tra il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelleria tedesca Angela Merkel, i due leader hanno chiarito però che "se i britannici vogliono più tempo, si potrebbe esaminare una richiesta di proroga". Tuttavia ha sottolineato Macron: "Abbiamo bisogno di decisioni, di una visione e di un ...

Macron e Merkel vanno avanti senza di noi : Francia e Germania scrivono un "Manifesto" per rilanciare la politica industriale dell'Europa. Ma l'Italia, il secondo paese manifatturiero europeo, non c'è. I due protagonisti di una possibile svolta economica concordano progetti d'investimento comune sull'innovazione, sull'Intelligenza Artificiale, sullo sviluppo di grandi imprese europee per fronteggiare la concorrenza che arriva, sempre più pesante, dagli Usa e dalla Cina. Ma ...

Merkel - stop alle armi in Arabia No di Macron. Salta Aquisgrana : La Germania stoppa la vendita di armi in Arabia Saudita proseguendo la sfida agli Usa. Ma Francia e Regno Unito non ci stanno. Il trattato di Aquisgrana con Macron è già carta straccia Segui su affaritaliani.it

Il ricatto di Merkel e Macron : fondi Ue solo a chi ha i conti in regola : Si rinnova il fronte tra Francia e Germania. Dopo il trattato di Aquisgrana, i due Paesi tornano a saldare il legame che punta a trasformare l'Europa e la zona Euro. La nuova proposta prevede di sostenere gli stati membri dell'Ue creando una sorta di bilancio autonomo: il fondo dovrebbe finanziare alcune riforme nazionali, ma solo quelle indicate nelle raccomandazioni della Commissione, oltre ai progetti di investimento legati al Semestre ...

"Concorrenza - rivedere le regole" Macron-Merkel contro l'Antitrust : Dopo lo stop alla fusione nel settore ferroviario Alstom/Siemens, Germania e Francia, anche sulla spinta dell'accordo dello scorso mese ad Aquisgrana, attaccano apertamente l'Antitrust europeo volendo mettere mano alle regole di concorrenza della Ue per favorire il rafforzamento dei campioni industriali e tecnologici del Vecchio Continente. Segui su affaritaliani.it

Pressing Usa per isolare l'IranMerkel resiste - Macron si eclissa : Gli Stati Uniti stringono d'assedio l'Iran alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera. Europa ancora in ordine sparso. Macron si eclissa e lascia Merkel a resistere da sola Segui su affaritaliani.it

L'asse Merkel-Macron si allarga a Sanchez. E l'Italia rimane isolata : Prove di riassetto europeo. O forse qualcosa di più. L'uscita imminente e definitiva di Londra dall'Unione e il ruolo di guastafeste anti-tutti scelto dal governo gialloverde per l'Italia stanno spingendo gli altri pesi massimi dell'Ue a cercare nuovi equilibri escludendo il Regno Unito e il nostro Paese. E così - lo racconta con la dovuta enfasi il quotidiano spagnolo El Paìs - l'ormai storico asse strategico franco-tedesco si allarga a un ...

Emmanuel Macron - il video di Conte e Merkel che gli hanno fatto saltare i nervi : Quando Emmanuel Macron ha visto il video rubato a Giuseppe Conte e Angela Merkel che si raccontavano le vere intenzioni del M5s contro la Francia, non ci ha visto più. La crisi di nervi del presidente ...

Macron contro tutti - anche contro Merkel su Nord Stream 2 - : Del ritiro dell'ambasciatore francese a Roma la cronaca italiana si è abbondantemente occupata, quindi qui lo faremo meno. Goccia che ha , avrebbe, fatto traboccare il vaso, il recente incontro del ...

Macron e Merkel hanno il casus belli contro Bruxelles : I lamenti franco-tedeschi sono cresciuti in intensità all'approssimarsi della decisione dell'Antitrust Ue. Ora è ufficiale: gli uffici della Commissaria Ue per la Concorrenza Margrethe Vestager hanno bocciato il progetto delle due aziende ferroviarie Siemens e Alstom di fondersi in un "campione europeo" dal fatturato di 15 miliardi, capace di competere sul mercato mondiale con la società pubblica cinese Crrc, a danno della ...

Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte : "Chi scelgo tra Merkel e Macron. E quel fuorionda..." : "Tra Francia e Germania scelgo la Germania tutta la vita". Matteo Salvini risponde quasi in tempo reale al fuorionda tra Giuseppe Conte e Angela Merkel trasmesso da Piazzapulita giovedì sera su La7. A Davos il premier si era confidato con la cancelliera tedesca spiegando che il leader della Lega sar