Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno in apertura ancora il vertice tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim jong-un al Metropol hotel di a noi i due leader si sono presi la mano ieri oggi il secondo Summit trafila presidente statunitense il leader nordcoreano un successo Secondo Trump ha ripetuto più volte la Corea del Nord ha un potenziale economico senza ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questo mercoledì 27 febbraio in studio Giuliano Ferrigno processo Cucchi in apertura in questa vicenda sia giocata una partita truccata con carte segnate con la credibilità di un intero sistema lo denuncia il PM musarò il potere subito sulla morte di Stefano Cucchi che vede imputati 5 carabinieri in fiamme oltre a ripercorrere il depistaggio delle ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in apertura la manovra italiana 2019 include misure che rovesciano elementi importanti riforme fatto in precedenza lo dice il vicepresidente dombrovskis che ha chiarito che il debito non scende a causa dei piani economici del governo in generale lo slancio delle riforme si è fermato la situazione italiana è preoccupante aggiunge poi vanno migliorate le sue ...

Concorsi scuola e assunzioni docenti ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Nel corso di un suo intervento in un question time alla Camera dei Deputati, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato della nuova misura di anticipo pensionistico messa a punto dal Governo Conte, vale a dire Quota 100, le cui domande, per quanto riguarda il personale scolastico, vanno inviate entro domani, giovedì 28 febbraio. scuola, domande per Quota 100: ‘Numero consistente che però non preoccupa’ Sino ad ora, ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno apertura legittima difesa di rinvio della discussione in Parlamento della riforma per l’associazione Nazionale magistrati una buona notizia lo ha detto il presidente finisci spiegando che presenta i profili di incostituzionalità ma il vicepremier Matteo Salvini replica alle dichiarazioni dell’Associazione Nazionale ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in questo mercoledì 27 febbraio stazione informazione italiana 2019 include misure che rovesciano elementi di importanti riforme fatte in precedenza in particolare sulle pensioni non include misure efficaci per aumentare il segnale di crescita così La Commissione Europea nel Country report Sud Italia secondo cui il paese ancora equilibri economici eccessivi il ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Pedrelli Per la Commissione Europea all’Italia ancora squilibri economici eccessivi in particolare il debito alto E la protratta scarsa produttività invitano riscritto rilevanza transnazionale in un cesto di alto livello di npl disoccupazione il debito non scenderà nei prossimi anni visto che la debole prospettiva magro e gli attuali piani di bilancio del ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Pescara via Libera del Senato al Decreto su reddito e pensioni con 149 TSI 110 no e 4 astenuti il provvedimento passa la camera molto molto soddisfatto così il vicepremier Di Maio dopo l’ok del Senato bagarre nell’aula nel corso dell’intervento di Paola Taverna 5 Stelle sul decretone Taverna vicepresidente del Senato ha più volte attaccato il Democratico ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Pescara via Libera del Senato al Decreto su reddito e pensioni con 149 + 110 notti 4 astenuti il provvedimento passa alla camera molto molto soddisfatto così il vicepremier Di Maio dopo lo chiede il Senato bagarre nell’aula nel corso dell’intervento di Paola Taverna 5 Stelle sul decretone Taverna vicepresidente del Senato ha più volte attaccato il Partito ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale rete dati dalla redazione in studio Roberta ascarelli padre di uno dei due allora coristi di 13 anni aggrediti sessualmente nel 1996 dal Cardinale George pell quando era arcivescovo di Melbourne sta intentando causa di chia contro il prelato che contro la Chiesa Cattolica dopo la morte del figlio per overdose di eroina nel 2014 il presidente della Nigeria stato Oggi ufficialmente dichiarato vincitore delle elezioni ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Chiarelli nessuna conseguenza interna al Movimento 5 stelle nel governo del voto sardo e un’altra sulla tavola Luigi Di Maio rompe il silenzio dopo il voto sarebbe in una conferenza stampa sulla propria leadership e puntualizzare ruolo del capo politico si discute tra 4 anni quelle due persone su 330 che hanno parlato contro di me Non hanno il problema di essere rieletti in ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali in studio non ho mai parlato dei livelli manovre sui conti pubblici non c’è nessun contratto insieme al governo su questi temi temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione lo afferma il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria in una nota nella quale smentisce nel modo più categorico la ricostruzione giornalistica passa ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale auguro una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stata revocata la libertà su cauzione al cardinale George pell dichiarato colpevole da una giuria di abusi sessuali su 2 coristi di 13 anni quando era arcivescovo di Melbourne verso la fine degli anni 90 lo ha stabilito di Melbourne conclusione di un udienza presenza di condanna dove legali delle due parti hanno presentato le argomentazioni ...

Ultime notizie Roma del 27-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio investimenti Fermi quota 100 che non far salire l’occupazione aumento dei consumi dovuto al reddito di cittadinanza limitata 10 15 queste le obiezioni della commissione europea nel rapporto sull’Italia che sarà reso oggi e se per oggi atteso iniziato il primo via libera dell’aula il decretone taglia mi avverte gli Stati Uniti ...