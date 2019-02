Juventus | Cristiano Ronaldo oggi si è allenato regolarmente con i compagni

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Lasi è allenata per preparare la partita di domenica contro il Napoli. I bianconeri al San Paolo non potranno contare probabilmente su Douglas Costa. Sulle condizioni del brasiliano ci sarebbe un po' di pessimismo e la speranza è che possa farcela per la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Per quanto riguardale notizie sono più confortanti: dopo i primi accertamenti sono state escluse lesioni alla caviglia. CR7si ècon ie dunque sta bene. Adesso resta solo da capire come reagirà la caviglia, se anche domani dovesse lavorare in gruppo non ci sarebbe nessun dubbio circa la sua presenza per la trasferta di Napoli. Poi ovviamente toccherà a Massimiliano Allegri decidere se farlo giocare oppure no.Domenica chance per Dybala In casa Juve in questi giorni si parla molto di quella che potrebbe essere la ...

