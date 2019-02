Isola dei Famosi | Alda D’Eusanio contro Ghezzal | “Ma quando parlo io tu ti scaccoli? Ti

Alessia Marcuzzi sconfitta da Rai 1 : L’Isola dei Famosi non decolla : Isola dei Famosi in crisi d’ascolti: Alessia Marcuzzi battuta dalla concorrenza Superato il giro di boa, siamo giunti ad un vero e proprio bivio molto importante. In queste sette puntate L’Isola dei Famosi non ha brillato in termini di share, ad eccezione della prima puntata che ha fatto segnare il 18,27% e della quinta puntata che ha ottenuto il 17,30%. Il resto degli appuntamenti sono stati davvero deludenti, sotto le aspettative, ...

Isola dei Famosi 2019 settima puntata riassunto : eliminati e nominati : Isola DEI Famosi 2019 settima puntata riassunto. L’edizione numero 14 del reality show di sopravvivenza è tornata su Canale 5 mercoledì 27 febbraio. Ecco tutto quello che è successo nel sesto appuntamento serale con l’Isola Dei Famosi 2019 tra eliminati, sorprese e nomination. DOVE VEDERE LE PUNTATE Isola Dei Famosi 2019 settima puntata riassunto: eliminate le Mihajilovic A inizio puntata abbiamo scoperto il nome del naufrago eliminato ...

Isola dei famosi - Ariadna Romero contro Riccardo Fogli : 'Perché l'ho nominato'. Sesso - cala il gelo in diretta : 'Perché l'ho nominato'. Ariadna Romero all' Isola dei famosi spiattella l'imbarazzante verità su Riccardo Fogli e fa scendere il gelo in Honduras. L'italo-cubana ha spiegato di aver candidato all'...

Anticipazioni Isola dei famosi - ascolti deludenti : il reality si sposta al lunedì : Non c'è pace per la quattordicesima edizione dell'Isola dei famosi che continua a rimbalzare da una giornata all'altra del palinsesto di Canale 5. Nonostante le aspettative fossero alte, il reality show non riesce ad entusiasmare i telespettatori che non sembrano particolarmente interessati alle vicende dei naufraghi in Honduras. Le scarse discussioni nei social network e gli ascolti che non sono mai riusciti a decollare dimostrano come il cast ...

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi va in onda vestita così. Décolleté e ombelico a nudo - minigonna Inguinale : È una Alessia Marcuzzi in grande spolvero quella che conduce la puntata dell' Isola dei famosi del 27 febbraio. Famosa per i suoi look audaci e trasgressivi, la 46enne non delude le attese ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei famosi - caos in diretta. L'inviato della Marcuzzi brutalizza i concorrenti - la regia stacca : Forte imbarazzo all' Isola dei famosi . L'inviato Alvin sta spiegando in diretta il funzionamento della prova ricompensa , illustrando le regole del gioco. Ma i naufraghi sono distratti e nessuno ...

Isola dei Famosi - Soleil Stasi favorita nella prova leader? Cosa notano i telespettatori : Durante la prova leader andata in onda nella settima puntata dell' Isola dei Famosi , Soleil ha dovuto sfidare Aaron a resistere davanti a delle fiamme… All'occhio dei telespettatori sono ...

Isola dei famosi - i naufraghi si spaccano a metà : I naufraghi dell' Isola dei famosi si spaccano a metà. Da una parte, la coppia - anche nella vita, per quanto forzata sembri per molti la loro relazione - formata da Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, ...

Isola dei Famosi 2019/ Eliminati e nomination : Jeremias - Luca e Marina al televoto : Isola dei Famosi 2019, 7a puntata, Eliminati e nomination: chi tornerà a casa tra le sorelle Mihajlovic, Luca Vismara e Riccardo Fogli?

L'Isola dei famosi - resoconto 7ª puntata : fuori le Mihajlovic - Jeremias al televoto : Alessia Marcuzzi ha condotto ieri 27 febbraio la settima puntata de L'Isola dei famosi, nella quale non sono mancate sorprese e nuovi litigi tra i naufraghi. Gli spunti di cui parlare in collegamento con l'Honduras sono stati numerosi, a partire dalle novità relative al rapporto tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, passando per il possibile flirt tra Paolo Brosio e Sarah Altobello, senza dimenticare i diverbi nati tra Jo Squillo e Marina La ...

Isola - Kaspar Capparoni choc : 'Non mi fido delle donne - solo dei veri uomini'. Gelo in studio : Kaspar Capparoni choc: ' Non mi fido delle donne, solo dei veri uomini '. Nel corso della settima puntata dell' Isola dei Famosi , Alessia Marcuzzi fa rivedere un filmato in cui l'attore romano è ...