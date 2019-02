Ipotesi Mourinho all' Inter | il tecnico portoghese sarebbe pronto al ritorno

Blastingnews

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Il prossimo allenatore dell'potrebbe essere José. Ilnegli ultimi giorni ha rilasciato dichiarazioni emblematiche, che hanno fatto capire come iltornerebbe ben volentieri a Milano. E la società nerazzurra sembra pronta ad accoglierlo per aprire un nuovo ciclo vincente, cercando dirompere il dominio della Juventus in Italia, che ormai dura da sette anni. Regista dell'operazionel'ex patron dell', Massimo Moratti, che avrebbe consigliato il presidente, Steven Zhang, di puntare super la prossima stagione, nonostante resti ancora calda la pista che porta ad Antonio Conte.che avrebbe avanzato le prime richieste alla società nerazzurra per rinforzare la possibile rosa a sua disposizione nella prossima stagione. Nomi di livello, anche perché l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato ...

