Europei Indoor Tiro con l’arco – 10 azzurri in finale a Samsun

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Sono 10 le finali degli! Nell’arco olimpico sfida tutta italiana per il titolo tra Mandia e Morello Dopo le tre finali conquistate nell’individuale, le squadre ottengono sette pass per i possibili podi. Domani e sabato in programma le finali.L’Italia conquista dieci finali ai Campionatidi. Dopo i tre sigilli nell’individuale dove brilla latutta azzurra delolimpico senior tra Marco Morello e Massimiliano Mandia, nel pomeriggio è toccato alle squadre arrotondare il bottino. Le selezioni maggiori azzurre conquistano tre finali, una per il bronzo e due per l’oro, entrambe nel compound. Ottimo anche lo score delle squadre giovanili, tutte vanno ine nell’individuale Alessandro Paoli ed Elisa Roner tireranno anche le sfide per le medaglie individuali, il primo per il bronzo arco olimpico, la seconda per l’oro ...

