Eretici | su Loft il programma di Montanari sui ' sovversivi' del pensiero | ' Socrate il

Eretici - arriva su Loft il programma di Tomaso Montanari sui “sovversivi” del pensiero di ogni epoca : “Socrate è il primo esempio della storia” : “La parola “eretico” viene da un verbo greco che significa “scegliere”: gli Eretici sono coloro che scelgono con la propria testa, non si accontentano di quella che tutti dicono essere l’opinione giusta, l’ortodossia. Per scegliere pagano un prezzo e se noi oggi possiamo ancora scegliere, ogni giorno della nostra vita, lo dobbiamo agli Eretici”. Con queste parole Tomaso Montanari apre il suo nuovo programma, intitolato, per ...