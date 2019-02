Caro Di Maio | un leader capace non avrebbe mai lasciato il governo a Salvini

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 febbraio 2019) di Donatello D’AndreaLe elezioni regionali in Sardegna, dopo quelle in Abruzzo, hanno emesso un verdetto: il Movimento scende, la Lega sale. Seppur non ci troviamo di fronte a un risultato storico (12%), il partito diè riuscito a penetrare in Sardegna e a far eleggere un proprio senatore a Governatore. Se non è un successo questo.Dall’altro lato della maggioranza di, però, c’è chi è in crisi e vaga in cerca di risposte. Luigi Dipolitico ma noncarismatico, è stato richiamato all’ordine dalla realtà dei fatti. La propagandaana è risultata più efficace del messaggio grillino. Un messaggio che però negli ultimi tempi è risultato molto ambiguo.Forse agli elettori non è andato giù il voto sull’autorizzazione a procedere. I più intransigenti e giustizialisti avranno sicuramente avuto da ridire sulla volontà ...

