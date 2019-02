ABB | utile in calo nel 2018

Rcs - Cairo : 'Quest'anno utile importante - ABBiamo tagliato i costi ma non i dipendenti' : In Rcs 'abbiamo fatto tante cose nuove che ci hanno consentito, tra l'altro, di dare cose da fare ai tanti dipendenti che avevamo, perché era molto importante sì tenere tutti ma anche coinvolgerli per ...

Dolce&GABBana : per esprimere unicità e identità utile solo la carta stampata. Niente web e influencer - è il momento di tornare ai giornali - : In un mondo sempre piu globalizzato, esprimere la nostra unicita e diventato sempre piu importante. Spiegare la nostra identita in questo modo e possibile solo attraverso la carta stampata: ...

Dolce GABBana : per esprimere unicità e identità utile solo la carta stampata. Niente web e influencer - è il momento di tornare ai giornali : In un mondo sempre piu globalizzato, esprimere la nostra unicita e diventato sempre piu importante. Spiegare la nostra identita in questo modo e possibile solo attraverso la carta stampata: ...

Darnis - Iai - : "'Trattato Quirinale in coma - sarebbe utile per ABBassare toni" : Si passerebbe dalla retorica all'azione politica". Che il momento sia 'eccezionale' tra Italia e Francia lo dimostra che solo un'altra volta, prima del 2018, non si è tenuto alcun vertice: dal 1981, ...

ABBigliamento Snowboard : l’utile e l’indispensabile per uomo e donna - migliori negozi online e offerte : Oggi in questo articolo abbiamo deciso di darvi alcuni consigli pratici sull’Abbigliamento indispensabile da indossare per praticare lo Snowboard. Se anche voi avete in programma di trascorrere qualche giorno di vacanza e relax sulla neve, a seguire trovate tutte le informazioni e le offerte dei migliori negozi online sia sugli indumenti per uomo e donna che sugli accessori che non possono mancare quando si fa Snowboard sulle ...

Natale : digiuno prima e dopo le ABBuffate? “Non solo è inutile - è anche dannoso” : In vista della abbuffate tipiche delle festività, Marco Silano, direttore dell’Unità operativa Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, spiega all’AdnKronos Salute quali accorgimenti è possibile prendere per non ritrovarsi con qualche kg in più sulla bilancia, evitando comportamenti scorretti. “Digiunare in previsione di un’abbuffata o dopo un’abbuffata – spiega ...