A Marzo 2019 torna l’Ora Legale | ecco quando cambia l’orario e tutte le INFO UTILI

Astronomia : Equinozio di Primavera e congiunzioni - ecco gli eventi di Marzo 2019 : Marzo è un mese tipicamente instabile a livello atmosferico: ciò potrebbe essere d’ostacolo per le osservazioni, ma ciò difficilmente ci impedirà di godere degli eventi astronomici principali (o appuntamenti connessi) del mese. Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del terzo mese del 2019. Il Sole si trova nella costellazione dell’Acquario fino al 12, poi entra nella costellazione dei Pesci. La durata del giorno aumenta di circa ...

Benvenuto Marzo 2019 : ecco da cosa deriva il nome del 3° mese dell’anno : Anche Febbraio 2019 è stato archiviato ed ora inizia il mese di Marzo 2018: ma perché il terzo mese dell’anno si chiama così? Il nome deriva dal latino Martius: il mese era dedicato al dio romano Marte, divinità del raccolto primaverile e della guerra, attività alle quali era adibito il mese. Era il primo mese nell’antico anno romano, è il primo della primavera nell’emisfero boreale e dell’autunno nell’emisfero ...

Benvenuto Marzo 2019 : inizia la Primavera Meteorologica e l’Equinozio si avvicina - ecco la DATA : Oggi 1° Marzo 2019 inizia ufficialmente la Primavera Meteorologica e sta per arrivare l’Equinozio di Primavera, che segna l’inizio della Primavera astronomica. L’evento quest’anno si verificherà il 20 Marzo alle ore 21:58 UTC (le 22:58 ora italiana). Analogamente ai solstizi, gli equinozi sono considerati convenzionalmente il momento di avvicendamento delle stagioni astronomiche sulla Terra. Il nostro pianeta ruota sul suo asse ...

Che Dio ci aiuti 5 : anticipazioni ottava puntata del 7 Marzo 2019 : Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 5 Il giovedì sera di Rai1 è tornato saldamente in mano a Lux Vide con le avventure di Che Dio ci aiuti, la fortunata fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, una religiosa sui generis pronta come sempre a confortare, consigliare e guardare con amore tutti coloro che incontra sulla sua strada. Nella serie, che vede dietro la macchina da presa Francesco Vicario, ...

Ecotassa 2019 - via dal 1° Marzo : chi paga - modalità - auto - codice tributo : Ecotassa 2019 ai nastri di partenza. Tutto pronto per venerdì 1° marzo 2019, giorno in cui si pagherà per la prima volta la tanto discussa tassa sulle auto inquinanti istituita dal Governo Legastellato con la Legge di bilancio 2019. All’alba del primo giorno di marzo entrano quindi ufficialmente in vigore sia l’Ecotassa sia l’Ecobonus, pronti rispettivamente a colpire o sostenere il settore delle auto. La tassa progressiva sulle immatricolazioni ...

5 serie televisive in arrivo a Marzo 2019 su Netfilx : Mentre proseguono settimanalmente le serie di Shadowhunters, Dynasty, Black Lighting e Star Trek, Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie da seguire.

Le partite di oggi 1 Marzo 2019 : Serie A e Serie B in primo piano : ... Bundesliga 20:30 Augusta-Dortmund ITALIA: Serie A 20:30 Cagliari-Inter [Cronaca Diretta] ITALIA: Serie B 21:00 Foggia-Cosenza [Cronaca Diretta] OLANDA: Eredivisie 20:00 Graafschap-Den Haag SPAGNA: ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 1 Marzo 2019 : Guido si dichiara a Mariella : Guido prende coraggio e rivela a Mariella di amarla. L'Altieri è felice ma sa che ora dovrà affrontare Salvatore.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 1° Marzo 2019 : anticipazioni puntata 5200 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 1° marzo 2019: Guido (Germano Bellavia) si dichiara a Mariella (Antonella Prisco) come non ha mai fatto e lei vivrà per qualche momento il sogno sempre desiderato, ma sarà presto riportata alla realtà da Cotugno (Walter Melchionda) e dovrà pure affrontare Cerry (Cosimo Alberti)… Tesa per l’arrivo ormai imminente del risultato del test del DNA, Serena (Miriam Candurro) è ...

Ecotassa 2019 dal 1° Marzo : le mosse giuste per acquistare l’auto : Il meccanismo ecobonus-Ecotassa scatta venerdì 1° marzo ed è stato tarato per minimizzare l'impatto del nuovo tributo sull'acquisto di auto: la soglia di emissioni di CO2 oltre la quale si paga, 160 grammi/chilometro, è tale da lasciare fuori anche molti suv diesel medio-grandi. ...

Atletica - Europei Indoor 2019 : programma - orari e tv di venerdì 1 Marzo. Tutte le gare e i titoli in palio : Si apriranno domani, venerdì 1 marzo, gli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera. Presso la Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, andrà infatti in scena la prima giornata di gare, con un programma già decisamente ricco e diversi appuntamenti da non perdere anche in chiave azzurra. Soltanto tre i titoli in palio nella sessione serale: oltre al pentathlon femminile, dove non ci saranno italiane in gara, saranno assegnate anche le medaglie del ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 4-8 Marzo 2019 : Adele Picardi In Fin di Vita! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2019: Alex e Vittorio si baciano! Segreto a rischio per Mariella. Adele morirà? Anticipazioni Un posto al sole: Vittorio e Alex… svolta inaspettata! Ciro sempre più presente nella famiglia Boschi! Adele ritorna con Manlio che la pesta a sangue! Guido scoprirà finalmente la verità sul piccolo Lorenzo? Drammatiche vicende all’orizzonte… rabbia, ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 1 e domenica 3 Marzo 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 1 e domenica 3 marzo 2019: Antolina annuncia ad Amancio che lei ed Isaac si sposeranno. Amancio ne resta stupito ma non reagisce con rabbia, a differenza di quello che Antolina dirà poi a Marcela. Saul, dopo aver avuto indicazioni da Mauricio, va in cerca di Francisca e Raimundo. Intanto quest’ultimo scopre che Fulgencio ha avuto un ruolo ben definito nel sequestro della Montenegro. Fulgencio ...