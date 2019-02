Voragine di 3 metri si apre in pieno centro a Chieti | il sindaco | immediati i

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)- Unaprofonda circa tresi è aperta nella tarda serata di ieri inin via Asinio Herio. Solo la fortuna ha voluto che un'auto che transitava sulla strada in quel momento non subisse particolari danni. Fra i primi ad arrivare sul posto ildiUmberto Di Primio: "Mi sono personalmente recato sul posto e con l'unico operaio del comune disponibile, ma non reperibile, Marco Di Gregorio - ha scritto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook - per transennare e chiudere la strada. Solo la fortuna ha voluto che un'auto che transitava sulla strada non subisse particolari danni. Questa mattina - ha detto ancora Di Primio - prima di partire per Roma, ho effettuato un nuovo sopralluogo per verificare la situazione dellaapertasi in via Herio. Ho già dato disposizioni, individuate le cause della ...

