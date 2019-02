Le due sorelle di Beirut che combattono la radicalizzazione

Vicenza - auto travolge e uccide due sorelle. Stavano attraversando la strada : Due sorelle di 93 e 91 anni sono state investite e uccise a Canove di Roana, in provincia di Vicenza: le due sono morte sul colpo.Continua a leggere

Australian Open – Sfuma il derby tra le sorelle Williams agli ottavi - Simona Halep asfalta Venus in due set : La numero 1 del mondo non lascia scampo a Venus Williams, staccando il pass per gli ottavi dove troverà Serena Non ci sarà il derby tra le sorelle Williams negli ottavi di finale degli Australian Open, Simona Halep infatti non lascia scampo a Venus e andrà a sfidare nel prossimo turno proprio Serena. Una partita dominata dalla romena, capace di superare la propria avversaria con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e diciotto minuti di ...

C'è Posta Per Te - Ricky Martin fa una sorpresa a due sorelle e parla della sua paternità : Sabato scorso è andata in onda una puntata speciale di "C'è Posta Per Te". Uno degli ospiti della prima puntata dell'anno nuovo è stato Ricky Martin. Il cantante portoricano ha fatto una graditissima sorpresa ad una giovane mamma originaria della Sardegna, in attesa del secondo figlio. Una storia commovente di due sorelle Nello studio di Maria De Filippi si è presentata Shaina, una ragazza che ha voluto fare un regalo a sua sorella maggiore ...

Usa - due sorelle di 12 e 14 anni uccidono la madre a coltellate : arrestate : Un tremendo fatto di cronaca si è verificato venerdì scorso, 5 gennaio, negli Stati Uniti, precisamente nella contea di Pike, a Magnolia, in Georgia, dove due adolescenti di 12 e 14 anni hanno ucciso la loro mamma a coltellate. Secondo quanto si apprende dalla stampa americana, pare che le ragazzine abbiano colpito alle spalla la mamma, uccidendola. Lo stesso genitore le aveva messe in punizione poiché il giorno le due sorelle avrebbero tentato ...

Jas&Jay le sorelle esplosive di Raidue protagoniste del Capodanno in Conca : Le hanno ribattezzate le sorelle esplosive di "Mezzogiorno in famiglia". Jasmine e Jay Carol Gigli, in arte Jas & Jay saranno le protagoniste del Capodanno in Conca , il party più atteso delle Alpi. ...

La vicenda delle sorelle Napoli - il legale : Uno stillicidio di veleni - pronte due querele : 'Trovo veramente inquietante questo stillicidio di veline, di anonimi con l'obiettivo di delegittimare le mie assistite attraverso documento solo parziali che riguardano il padre, morto nel 2006. Mi ...

Mafia : legale sorelle Napoli - inquietante stillicidio veleni e anonimi - pronte due querele (2) : (AdnKronos) - Le sorelle Napoli sono proprietarie di un'azienda agricola con oltre 70 ettari di terreno tra Corleone e Mezzojuso dove coltivano cereali e foraggio. Irene, Gioacchina e Marianna Napoli dopo la morte del padre, dicono di aver subito minacce e intimidazioni mafiose per costringerle a ce

Mafia : legale sorelle Napoli - inquietante stillicidio veleni e anonimi - pronte due querele (3) : (AdnKronos) - "Chi ha tirato fuori questi atti? - dice l'avvocato Giorgio Bisagna - E chi li ha messi a disposizione? Perché emergono in questo momento quando si alza il livello? Non dimentichiamo i personaggi che sono stati tirati in ballo". "Noi non ci fermeremo mai, continuiamo nella nostra batta

Legale sorelle Napoli : "Inquietante stillicidio di veleni - pronte due querele' : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - "Trovo veramente inquietante questo stillicidio di veline, di anonimi con l'obiettivo di delegittimare le mie assistite attraverso documento solo parziali che riguardano il padre, morto nel 2006. Mi sembra di esser tornati negli anni Sessanta. Il clima è esattamente lo