Intestino pigro | 10 cibi che aiutano a combatterlo

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) FarroBroccoliFinocchiYogurt al naturaleMeleKiwiCipollePrugneCachiSegaleStress, sedentarietà e cattive abitudini possono rendere l’e causare stitichezza, un disturbo molto frequente e fastidioso che si manifesta con pesantezza, crampi, feci dure, difficoltà a evacuare. La prima cosa da fare per risolvere il problema? «Muoversi di più. L’attività fisica favorisce la peristalsi intestinale. Poi, bere tanta acqua, almeno 2 litri al giorno. Aiuta a rendere le feci più morbide e favorisce la regolarità intestinale» spiega la dottoressa Valentina Schirò, biologa nutrizionista specializzata in scienza dell’Alimentazione e dottore di ricerca in oncopatologia molecolare e cellulare.Per facilitare l’evacuazione e rimettere in moto l’è importante poi prestare attenzione all’alimentazione. «Per ritrovare il ritmo, a tavola vanno preferiti iricchi di fibre e quelli ...

