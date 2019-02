Il ragù della nostalgia con i fegatini di pollo

Merci e autotrasporto - convegno della Stradale a Ragusa : convegno della Polizia Stradale e di Confindustria domani a Ragusa per parlare di autotrasporto delle derrate alimentari e di sicurezza

Regionalizzazione della scuola : assemblee in provincia di Ragusa : assemblee sindacali per parlare di scuola, Regionalizzazione e mobilità nei giorni scorsi a Vittoria, Ragusa e Pozzallo. Annunciato corso on line

Il Carnevale della parrocchia Sacro Cuore a Ragusa : Pronto il programma del Carnevale della parrocchia Sacro Cuore a Ragusa. Si comincia giovedì prossimo, in scaletta, balli, sfilate e degustazioni

Artigianato ibleo - report della Cna di Ragusa : L'Artigianato ibleo, secondo un report realizzato dalla Cna di Ragusa, si conferma il settore più dinamico e significativo degli iblei

Nuova carta dei Diritti della bambina a Ragusa : Approvata dalla Giunta municipale di Ragusa la Nuova carta dei Diritti della bambina, accogliendo la richiesta della sezione Ragusana di FIDAPA BPW

Ragusa - rete fognaria in via Quintino Cataudella : Realizzata la rete fognaria in via Quintino Cataudella a Ragusa per la zona di espansione edilizia ubicata tra contrade Nunziatella e Monachella

Adiconsum ha incontrato i vertici della Banca Agricola popolare di Ragusa : Adiconsum ha incontrato a Ragusa i vertici della Banca Agricola popolare per affrontare il problema della vendita azioni. Istituito fondo solidarietà

Infrastrutture : anche una delegazione della Cisl Ragusa-Siracusa a Roma : anche una delegazione di Ragusa della Cisl è stata presente a Roma per chiedere precisi impegni al governo nazionale. Si punta sulle Infrastrutture

Al Teatro della Badia a Ragusa "Annata ricca - massaru cuntentu" : In programma domenica al Teatro della Badia di Ragusa un classico del Teatro dialettale: "Annata ricca, massaru cuntentu" di Nino Martoglio

Basket femminile - Serie A1 2019 : il quadro della 17a giornata. Ragusa-San Martino di Lupari big match - riposo per Schio : Diciassettesima giornata di Serie A1 femminile in arrivo: ne mancano, compresa questa, sei alla fine della stagione regolare. Con l’uscita di scena di Napoli una squadra a turno adesso riposa, ed in questo weekend è Schio (su cui pendono voci di un possibile addio di Allie Quigley a fine girone di Eurolega) a farlo. Questo consente a Venezia di poter allungare di nuovo in classifica e a Ragusa di tentare l’aggancio. Vediamo il quadro ...

Protesta dei dipendenti della ex Provincia di Ragusa a Palermo : I dipendenti delle ex Provincia di Ragusa, insieme ai dipendenti delle altre ex province siciliane oggi hanno Protestato contro il Governo regionale

Oggi a Ragusa - la presentazione della nuova delegazione Figc : Oggi a Ragusa la presentazione della nuova delegazione della Figc. Tocca a Gino Giacchi prendere le redini della federazione di Ragusa

Riforma dei reparti della Guardia di Finanza anche a Ragusa : Riforma dei reparti territoriali della Guardia di Finanza, anche a Ragusa, prevede novità anche in Sicilia. In provincia istituito il Gruppo Ragusa