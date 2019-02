Dimessa dall' ospedale per 4 volte | 28enne muore a casa a Pistoia

Napoli - Dimessa dall'ospedale muore dopo tre giorni : era incinta e il feto era senza vita : Anna Siena, 36 anni, si era recata all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli poiché lamentava dei dolori addominali molto forti. Al Pronto Soccorso i medici non si erano resi conto che la donna fosse in stato di gravidanza e l'avevano dimessa diagnosticandole una lombosciatalgia. Una volta rientrata a casa per la donna è cominciato un vero e proprio calvario. Se inizialmente gli antidolorifici che le erano stati prescritti avevano aiutato a ...