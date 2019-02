Di Maio | Lega pesa un terzo | M5s due terzi

Di Maio : "M5S pesa per due terzi nel governo - la Lega un terzo" : La leadership di Luigi Di Maio nel Movimento 5 Stelle è stata messa in discussione a più riprese da una parte dei parlamentari pentastellati e le due sconfitte elettorali in Abruzzo e Sardegna hanno spinto il vicepremier ad ipotizzare una riorganizzazione di M5S, senza però mettere in dubbio la propria posizione di guida. Anzi, giusto ieri, nel corso di una conferenza stampa, aveva confermato di voler restare ben saldo a quella carica per i ...

Governo - Di Maio : 'Lega? Il suo peso è un terzo - il nostro due terzi' - : Il vicepremier ribadisce la sua volontà di restare capo politico del M5s e di non staccare la spina all'esecutivo. "Confermo fiducia a Tria", aggiunge, mentre rassicura sulle critiche Ue alla manovra: ...

Cresce il malessere nella Lega Salvini difende Di Maio - ma... Inside : Matteo Salvini afferma per la miliardesima volta che il governo Conte va avanti perché gli impegni vanno rispettati. E a Berlusconi e Meloni, che insistono affinché stacchi la spina e torni nel Centrodestra, risponde che li chiamerà... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio - un altro suicidio : "Il peso è due terzi M5s e un terzo Lega". Qui si scatena il disastro : Come suicidarsi cercando di rafforzarsi. Luigi Di Maio potrebbe tenere lezioni nelle università di mezzo mondo sul tema. Ultimo esempio: l'uscita che voleva essere "distensiva" e che invece rischia di trasformarsi in un nuovo boomerang. Nel governo, ha spiegato il vicepremier grillino a margine di u

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel governo : 'Ora basta propaganda'. La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per il Nord. E su cui il Carroccio, nonostante ...

Luigi Di Maio fregato - ribaltone nel governo : "Ora basta propaganda". La Lega affonda - Giuseppe Conte muto : I retroscena sullo scontro in CdM tra Luigi Di Maio e Giovanni Tria si sprecano. Nervi tesi, accuse incrociate. Ma su un punto sono tutti d'accordo. Matteo Salvini e la Lega stanno dalla parte del ministro dell'Economia, perché in ballo c'è il nodo infrastrutture, un tema caldissimo soprattutto per

Luigi Di Maio - Di Battista e Fico - nella Lega gira una voce : 'Si stanno preparando'. M5s - bomba-scissione : La speranza segreta nella Lega è che l'accelerazione di Luigi Di Maio , che si è blindato alla guida del M5s per altri 4 anni , con vista sui 5 successivi, , alla fine porti alla scissione le ...

Luigi Di Maio - Di Battista e Fico - nella Lega gira una voce : "Si stanno preparando". M5s - bomba-scissione : La speranza segreta nella Lega è che l'accelerazione di Luigi Di Maio, che si è blindato alla guida del M5s per altri 4 anni (con vista sui 5 successivi), alla fine porti alla scissione le Movimento. In questo modo, è il ragionamento riportato da un retroscena della Stampa, il vicepremier e l'ala go

Asse di Tria e Lega sulle infrastrutture : no alla propaganda del Movimento 5S Ma Salvini frena : tuteliamo Di Maio : L’attacco del ministro, nuovo scontro con i pentastellati. Quei sospetti del Movimento sul premier Conte

Matteo Salvini - la vendetta di Di Maio dopo il crollo in Sardegna : rischio contagio - la Lega all'inferno : E stare un altro anno in compagnia dei grillini e della loro visione anti-storica dell'economia in piena recessione, rischia di trascinare all'inferno pure noi'.

Rete 5G - interrogazione della Lega a Di Maio su ruolo di Huwaei e rischi per la sicurezza : chiede di usare il golden power : Il caso Huawei crea tensioni all’interno del governo gialloverde. La Lega ha fatto sapere di non condividere la linea morbida scelta dal vicepremier 5Stelle Luigi Di Maio per rassicurare gli alleati statunitensi sulla sicurezza nell’uso di apparecchiature cinesi. Ma punta piuttosto ad interventi più incisivi che possono andare da una revisione degli accordi sul 5G fino all’uso del “golden power” previsto per le infrastrutture ...

Guerra su Huawei - lo stop della Lega all'intesa di Di Maio : Affidare lo sviluppo delle infrastrutture del 5G a un consorzio formato da Siemens, Ericsson e Nokia. Escludere Huawei dai giochi. Nonostante il vicepremier Luigi Di Maio venerdì scorso abbia spiegato ...

Tav - mozione M5s-Lega : “Va ridiscussa totalmente”. Matteo Renzi : “Voto di scambio Salvini-Di Maio” : Trovato l'accordo sulla Tav tra Movimento 5 Stelle e Lega: l'opera "va ridiscussa integralmente", recita la mozione firmata dai due capigruppo. In realtà è solo un modo per prendere tempo. Il Pd attacca con Matteo Renzi: "Di Maio salva Salvini dal processo e la Lega in cambio rinuncia a fare la Tav. Tecnicamente è voto di scambio, politicamente uno schiaffo al Nord produttivo".Continua a leggere

Europee - gruppo unico 5S-Lega? Di Maio ad Affari : "Smentisco" : Dopo le prossime elezioni Europee sono possibili "nuovi equilibri sorprendenti", la Lega "sarà il partito più forte, in grado di aggregare attorno a sé un fortissimo gruppo eurocritico", anche con il M5S. Lo dice il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi Segui su Affaritaliani.it