romadailynews

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)– “Allarmi son fascisti! Per i pini discatta la damnatio memoriae della sindaca Raggi. Ora, per effetto di questa azione di propaganda, temendo la messa in campo di uno stuolo di solerti giardinieri bolscevichi che neutralizzino per sempre il potere minaccioso dei pini, avanziamo una proposta. Un’idea saggia, da chi siede all’opposizione e non ha troppe grane a cui pensare e si concentra sul bene di”.“Se e’ vero che molti degli alberi della Capitale sono a fine ciclo vita, come sentiamo dire da anni, proponiamo un ‘Comitato di saggi’ che, insieme ad esperti agronomi e storici dell’arte, individui una soluzione pere che oltre a potature si pensi a reimpiantare alberi, non fusma proprio alberi. Con investimenti importanti e procedure che possano intercettare sostegni anche di privati e mecenati. ...

romadailynews : Celli-Baglio: per tutela #verde Roma servono azioni concrete: Roma – “Allarmi son fascisti… -