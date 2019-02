Banche | Tria | ' espressione infelice su bail in | no accusa specifica a Germania'

Giovanni Tria - il ricatto della Germania contro le Banche italiane : come hanno imposto il bail-in : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lanciato un'accusa pesantissima contro la Germania, colpevole di aver "ricattato" l'Italia, obbligando il governo ad accettare le regole sul bail-in, la norma che consente di scaricare i costi dei salvataggi bancari anche su investitori e risparmiatori corr

Giovanni Tria : "Saccomanni fu ricattato dalla Germania sulle Banche" : Quando in Italia è stato introdotto il bail-in "era ministro Saccomanni che fu praticamente ricattato dal ministro delle finanze tedesco" che avrebbe detto che "se l'Italia non avesse accettato, si sarebbe diffusa la notizia che l'Italia non accettava perché aveva il sistema bancario prossimo al fallimento e questo avrebbe significato il fallimento del sistema bancario". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, dopo ...

Banche : associazione ex risparmiatori - ministro Tria emani decreti attuativi (2) : (AdnKronos) - "Ora io, per loro conto, ho il dovere di chiederle di emanare il prima possibile i decreti attuativi, in linea con la Legge di Bilancio approvata, anche aldilà dei dubbi che la stessa Europa potrebbe porre, perché, Signor ministro, è arrivato per noi e per questo paese il momento di fa

Banche : associazione ex risparmiatori - ministro Tria emani decreti attuativi : Vicenza, 25 feb. (AdnKronos) - "Sig. ministro, Le chiedo formalmente di emanare il più rapidamente possibile i due decreti attuativi che ci riguardano, tenendo conto però delle osservazioni fatte dalle associazioni di risparmiatori, in modo da non lasciare indietro nessuno. Abbiamo infatti evidenzia

Borsa - l'industria frena Milano. Giù le Banche - su lo spread : S'inverte bruscamente la tendenza dei mercati europei: l'attesa di incentivi in arrivo dalle banche centrali cede il posto alle preoccupazioni per l'economia reale sempre più a rischio. In particolare i dati sull'Italia pubblicati stamattina confermano il deterioramento delle condizioni macro e confermano la previsione di una manovra di ...

Borse deboli - dati industria pesano su Piazza Affari. Giù le Banche : Le Borse restano vicine ai livelli della vigilia, con movimenti ridotti ma Milano perde bruscamente terreno dopo i dati sull'andamento di fatturato e ordini all'industria a dicembre. In risalita anche lo spread BTp/Bund...

Tria : "Le Banche italiane sono più solide di prima" : 'Le banche italiane sono più solide di prima'. È netto il giudizio del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sullo stato di salute degli istituti del Paese, per i quali i crediti deteriorabili stanno tornando a livelli precedenti alla tsunami finanziario che ha travolto le due sponde ...

I truffati dalle Banche saranno tutti indennizzati. Perché ciò fa arrabbiare Confindustria? : Gran festa per i risparmiatori vittime di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, per Banca Etruria, Marche, Cariferrara e Carichieti, saltate nel 2015, nonché per qualche altra banchetta: Crediveneto, Banca Alta Padovana, Bcc Brutia ecc. Non che conseguiranno inaspettati guadagni. saranno solo indennizzati di perdite subite. Però la parabola evangelica insegna che è motivo di gioia anche il ritrovamento di una dracma smarrita. La legge di bilancio ...

Tria : debito italiano alto ma sostenibile - nessun problema sistemico per le Banche : L'« elevato debito pubblico » che pesa sull'Italia è «un'eredità del passato» ma è « totalmente sostenibile ». Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel suo discorso al Peterson Institute for International Economics, un think tank con sede a Washington, usa toni rassicuranti sulla sostenibilità del debito nazionale e ...