Arsenal-Bournemouth 5-1

Arsenal-Bournemouth : diretta tv e streaming - quote e probabili formazioni : Arsenal-Bournemouth: diretta tv e streaming, quote e probabili formazioni Arsenal-Bournemouth si giocherà Mercoledì 27 Febbraio alle ore 20.45 presso l'”Emirates Stadium” di Londra e sarà valida per la 28a giornata di Premier League. Nel turno precedente i gunners hanno trionfato per 2 a 0 sul Southampton mentre il Bournemouth non è andato oltre l’1 a 1 con il Wolverampthon. Arsenal-Bournemouth: la preview del ...