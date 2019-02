Torino trova 10 milioni per le Atp finals | Appendino | Ora tocca al governo

Ultimatum Atp Finals - proroga di altri 10 giorni a Torino per trovare i fondi : Torino può continuare a sognare le Atp Finals di tennis. L'Associazione ha concesso "dieci giorni" al governo per fornire le garanzie economiche necessarie a portare per cinque anni, dal 2021 al 2025, l'evento sotto la Mole. Lo rende noto la sindaca di Torino, Chiara Appendino."Spero ci sia un impegno corale per trovare una soluzione che rispetti i tempi - dice - Se il Governo opererà su questa linea allora tornerà concreta ...

Torino - forfait per Djidji. Ma Mazzarri ritrova il totem Nkoulou : L'allenamento appena terminato ha confermato il forfait di Djidji per Napoli: il difensore ha svolto un lavoro leggero mentre i compagni provavano gli schemi e quindi è molto probabile che non venga ...

Torino - intossicazione da monossido : donna trovata morta in casa : L'allarme è scattato intorno alle 21 di mercoledì sera e quando nell’appartamento di Torino sono arrivati i sanitari del 118 non c'era più nulla da fare. Il monossido di carbonio aveva già ucciso una anziana donna. Tra le cause, l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un malfunzionamento della caldaia.Continua a leggere

Torino : intossicazione da monossido - anziana trovata morta assieme al gatto : A Torino una donna è morta per intossicazione da monossido di carbonio: secondo i sanitari del 118, il gas si sarebbe sviluppato da una piccola caldaia difettosa. Nell’appartamento dell’anziana è stato anche trovato il cadavere di un gatto. L'articolo Torino: intossicazione da monossido, anziana trovata morta assieme al gatto sembra essere il primo su Meteo Web.

Torino : netturbino trova zaino con 1.700 euro - pc - tablet e li consegna ai vigili : Quando ha visto che in quello zaino abbandonato c'erano con 1.700 euro, un computer, uno smartphone e tablet, non ci ha pensato un attimo e ha consegnato il piccolo tesoro ai vigili. Protagonista un ...

Torino - trova uno zaino con pc - iPhone - tablet e 1700 euro : netturbino porta tutto dai vigili : L’episodio a Pianezza (Torino). Lino, netturbino di 45 anni, stava lavorando quando ha visto uno zaino abbandonato per strada. Ha deciso di aprirlo e all’interno ha trovato soldi e oggetti di valore che subito ha portato dai vigili: “Sapere che chi ha perso tutte quelle cose le ritroverà mi fa sorridere di gioia. Io ora ho tutto quello che desidero”.Continua a leggere

Torino - bimbo trovato a vagare da solo in strada : 'Mia madre non mi vuole più' : Una pattuglia dei vigili in servizio presso la provinciale di Carmagnola (nei pressi di Torino), ha notato un bambino di pochi anni vagare da solo sulla strada ad alto scorrimento ed ha deciso di approfondire la vicenda. Il piccolo ha spiegato di non poter tornare dalla madre in quanto la donna non lo vuole più in casa e di star quindi cercando di raggiungere dei suoi parenti. I vigili hanno portato il minore in una comunità protetta. La vicenda ...

Un borsone di banconote e 75 chili di lingotti trovati in un garage di Torino : I carabinieri hanno trovato le banconote e i lingotti d'oro in un garage di stoccaggio merci: il valore complessivo è di oltre 1,2 milioni di euro.Continua a leggere

Trovata la data di nascita di Torino : 30 gennaio del 9 a.C. : Il 30 gennaio del 9 a.C. nasceva Iulia Augusta Taurinorum, l'attuale Torino. Lo ha scoperto la ricerca in via di pubblicazione sul Giornale di Astronomia e accessibile online sul sito ArXiv, condotta ...

Torino-Inter - probabili formazioni : Mazzarri ritrova Izzo : TORINO INTER probabili formazioni – Dopo il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo nell’ultima gara di campionato, l’Inter è chiamata subito al riscatto contro il Torino. Come riporta il portale Sky Sport “un match storicamente ricco d’insidie per la squadra allenata da Spalletti: la formazione nerazzurra ha vinto solo una delle ultime sei partite di […] L'articolo Torino-Inter, probabili formazioni: Mazzarri ...

Torino - ritrovato cadavere all'ex villaggio olimpico : Un cadavere è stato scoperto all'ex Moi di Torino, il mercato ortofrutticolo poi trasformato in villaggio olimpico per i Giochi invernali del 2006 e successivamente occupato da numerosi migranti. Si ...

Torino - trovati morti due alpinisti dispersi : Si trovavano nella zona della Cristalliera, tra Val Susa e Val Chisone. Ieri altre due vittime nelle montagne lombarde