Torino | è morto Giuliano Soria | ex patron del premio Grinzane Cavour

Torino - neonato morto di polmonite/ La mamma 'Ho supplicato i medici di visitarlo' : Torino, un neonato è morto di polmonite: indagine in corso per accertare eventuali responsabilità. La mamma, disperata, vuole giustizia

Neonato morto a Torino appena dimesso dall’ospedale. Il padre : “Voglio giustizia” : Continuiamo a guardare le sue foto: è tutto ciò che ci rimane». Said, il papà di Giacinto, tiene per mano sua moglie Fatna. Insieme sfogliano le pagine degli album e scorrono in continuazione la galleria del cellulare, dove ci sono gli scatti della famiglia al completo. È il loro modo di affrontare quello che per un genitore è il dolore più grande:...

"Voglio giustizia. Continuo a guardare le sue foto : tutto ciò che mi rimane". Il dolore del papà del neonato morto a Torino : "Non so se qualcuno ha sbagliato, ma voglio delle risposte". Said Elhajjajy attende delle risposte dopo che suo figlio appena nato è morto due giorni dopo una visita all'ospedale Maria Vittoria di Torino, nel quale gli avevano semplicemente prescritto dell'aerosol, per curare una possibile rinite. Bisognerà attendere i risultati dell'autopsia per sapere le cause esatte del decesso. Il padre del piccolo ha spiegato a La Stampa ...

Torino - neonato morto di polmonite. I genitori : "In ospedale ci dissero di fare l'aerosol" : Aveva appena 20 giorni , ed è morto di polmonite fulminant e dovuta a un virus all'ospedale Maria Vittoria di Torino, dov'era nato. Una tragedia, per la famiglia, che ora vuole andare a fondo e non ...

Carmagnola (Torino) - sparatoria dopo un litigio : un morto e un ferito : La città di Carmagnola (Torino) torna agli onori della cronaca, questa volta per un omicidio. Il fatto è avvenuto ieri sera lunga la provinciale che porta a Casalgrasso. Una dura lite 'scoppiata' in centro a Carmagnola si è poi conclusa con una fuga in auto. Il bilancio parla di una vittima e di un ferito, quest'ultimo non si troverebbe in pericolo di vita. La ricostruzione dei fatti Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, sembra che ...

