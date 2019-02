SCUOLA Un prof | noi | cultura pop che vorremmo essere come Angela e Bonolis

SCUOLA - fuga dei prof con quota 100 : allarme per 45mila cattedre vuote : fuga dalla Scuola. A una settimana dalla scadenza dei termini per le domande di pensionamento anticipato con quota 100, sono circa 8.500 le richieste, tra professori e personale...

SCUOLA - corso per 14mila prof di sostegno. Per chi vince niente assunzione - solo supplenze : Arrivano 14mila nuovi insegnanti di sostegno. È una delle carenze maggiori della Scuola italiana, costretta a ricorrere spesso a docenti non qualificati per assistere i propri studenti disabili, o peggio ancora lasciarli soli in classe. Come annunciato dal ministro Marco Bussetti, finalmente sta per partire il corso che porterà agli istituti maestri e professori specializzati. C’è già una data (28-29 marzo i test di accesso) e il numero di posti ...

Ecco i dieci prof migliori del mondo. A Dubai annunciati i «Supereroi» della SCUOLA : Quelli che incarnano ciò che la Varkey Foundation - promotrice del «Global Teacher Prize» - vuole ottenere: visibilità e attenzioni sul mondo dell'istruzione. Tra di loro, il 24 marzo a Dubai verrà ...

SCUOLA - ‘Professione insegnante’ contro la regionalizzazione : ‘Docenti - firmate subito!’ : Uno degli argomenti maggiormente dibattuti sui social riguarda la questione della regionalizzazione: nei giorni scorsi vi abbiamo riferito in merito alle iniziative portate avanti dai sindacati e dalle varie associazioni scolastiche per contrastare il progetto che la Lega intende realizzare. A questo proposito, segnaliamo l’altrettanto importante iniziativa promossa dal gruppo Facebook ‘Professione Insegnante’ per dire No alla ...

SCUOLA : professore dichiara come ricominciare per fare una buona SCUOLA : Un professore da una sua visione di come si dovrebbe ricominciare per costruire una buona scuola partendo dal fuoco che anima gli insegnanti.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Febbraio : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la SCUOLA : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le imitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : Referendum L’alleato Salvini è salvo: il 59% degli iscritti dice no al processo per la Diciotti Governismo M5S – Oltre 50mila per la consultazione sull’autorizzazione per il vicepremier, indagato per sequestro di persona: prevale la linea dei vertici di Luca De Carolis Movimento 5Stalle di Marco Travaglio Siccome qualcuno aveva evocato il primo referendum processuale della storia, quello indetto da Ponzio Pilato fra Gesù e Barabba, ...

Prof a quota 100 - fuga dalla SCUOLA : in 350 chiedono il pensionamento : È fuga dalla scuola con la quota 100. Si svuotano cattedre di maestre e Professori per lasciare posto a nuove assunzioni. In meno di due settimane dall?avvio delle domande per andare in...

Prof a quota 100 - fuga dalla SCUOLA : in 350 chiedono il pensionamento : Il mondo della scuola è tra i più interessati dal fenomeno. Nei giorni scorsi la direttrice generale dell'Ufficio scolastico campano, Luisa Franzese, ha chiesto all'Inps di avere un quadro delle ...

Autonomia - nasce la SCUOLA lombardo-veneta (ma non emiliana) : 200mila prof e 8 miliardi passeranno alle Regioni : Un pezzo di scuola italiana si staccherà dal ministero (e quindi dallo Stato) per finire alle Regioni del Nord. Come aveva anticipato a ottobre ilfattoquotidiano.it, presto Lombardia e Veneto (ma non l’Emilia Romagna) avranno una loro scuola, se non proprio diversa almeno autonoma da quella del resto del Paese, con programmi differenziati, concorsi locali, soprattutto docenti regionali. E ovviamente risorse proprie. Non è più solo un progetto, ...

Movie Days 2019 : diecimila studenti e prof alle giornate di cinema per la SCUOLA del Festival di Giffoni : Saranno oltre diecimila quest'anno gli studenti e i prof che parteciperanno ai Movie Days 2019, le giornate di cinema per la scuola di Giffoni Experience, l'evento record che va da 18 febbraio al 10 ...

Bielorussia - tragedia a SCUOLA : ragazzo uccide una professoressa e un compagno - due feriti : Un intero Paese, la Bielorussia, è sconvolto per ciò che è accaduto lunedì mattina a Stolbsty, una piccola città situata a circa 65 chilometri a sudovest dalla capitale Minsk. È dovuto intervenire il ministro dell’Interno Igor A. Shunevich per spiegare ai media la dinamica dell’aggressione che ha portato alla morte di una professoressa e di un suo alunno. Secondo le prime ricostruzioni, uno studente di un istituto superiore della cittadina si ...

CHOC A SCUOLA : QUINDICENNE UCCIDE PROF E ALUNNO/ Accoltellati a morte senza un apparente motivo : In Bielorussia un QUINDICENNE ha ucciso una sua insegnante e un altro ALUNNO, per poi ferirne gravemente altri due prima di venire arrestato

SCUOLA - choc in Bielorussia : 15enne uccide prof e compagno di classe : L’agghiacciante episodio è accaduto in un istituto superiore della Bielorussia, a Stolbtsy: un quindicenne è stato arrestato per aver ucciso a coltellate la sua professoressa e un compagno di classe. Il giovane si è scagliato contro altri suoi coetanei, ferendo due studenti che ora versano in gravi condizioni all’ospedale. Dopo l’inspiegabile aggressione, il ragazzo è fuggito ma gli agenti di polizia sono riusciti a ...

SCUOLA/ Differenze Nord-Sud - su prof e soldi ha ragione Bussetti : La boutade del ministro Bussetti sulle scuole del sud che non hanno bisogno di soldi ma di più impegno contiene alcune verità ed alcuni errori