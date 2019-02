Russia | abbandona la figlia per andare a divertirsi | muore di fame e sete a 3 anni

Blastingnews

(Di martedì 26 febbraio 2019) Un episodio drammatico e a tratti inquietante quello che si è verificato nei giorni scorsi in, dove una bambina di appena treè stata ritrovata morta all'interno della propria abitazione, deceduta per lae ladopo aver trascorso una settimana in casa completamente sola. La madre, infatti, la ventunenne Maria Plenkina, secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero e media internazionali, hato suapercon i suoi amici fuori città. A scoprire l'orrenda vicenda è stata la nonna della piccola, che si era recata a casa per trovare la propria nipote ed era inconsapevole di quanto avesse fatto sua. La signora, infatti, non era a conoscenza del fatto che suafosse fuori città e si era recata a Kirov, dove abitavano, per portarle un regalo di compleanno alla sua nipotina.Tragedia in: va in vacanza con i ...