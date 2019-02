Rossi | Rai | | Agcom vigila solo su pluralismo nei Tg e dimentica il resto

Previsioni Meteo - FOCUS sul caldo anomalo di Febbraio in Europa : fino a +22-23°C tra Francia e Spagna nei pRossimi giorni [MAPPE] : 1/8 ...

Salta il passaggio dal Samsung Galaxy S10 al pRossimo S11 : rumors del 25 febbraio : Il Samsung Galaxy S10 è per forza di cose lo smartphone più chiacchierato del momento. Dopo la presentazione, ad esempio, sono arrivate le prime proposte ufficiali da parte di alcuni operatori, come quella di TIM che abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi su queste pagine. Al dì là dei risvolti a breve termine per lo smartphone, sia da un punto di vista commerciale, sia per quanto concerne lo sviluppo software del device, occorre ...

Milan - 5 possibili acquisti per la pRossima stagione anche con l'aiuto di Raiola : Il cammino del Milan in campionato è in linea con le attese di inizio stagione, infatti i rossoneri dopo un avvio sottotono stanno lottando per la conquista di un posto in Champions League. La dirigenza rossonera, nel frattempo, sta valutando nuovi profili da inserire nello scacchiere tattico di Gennaro Gattuso.

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 25 febbraio - ultime prove prima del Mondiale per Valentino Rossi e Dovizioso! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-2 pieno di interesse in cui i team della classe regina metteranno a punto ulteriori particolari sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 24 febbraio - Valentino Rossi vuol avvicinarsi al vertice - Ducati osservate speciali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-1 pieno di interesse in cui i team della classe regina proveranno del nuovo materiale sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. Ducati osservati speciali. La GP19 ha fatto vedere un passo notevolissimo in tutte le condizioni, trovando ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 23 febbraio - prove di Mondiale per Valentino Rossi e Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-1 pieno di interesse in cui i team della classe regina proveranno del nuovo materiale sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. I fari saranno tutti puntati sulla Ducati, impressionante in Malesia. La GP19 a Sepang ha fatto vedere un ...

Previsioni e analisi tecnica azioni Juve - Dax 30 - cambio Euro Dollaro per la pRossima settimana - 25 febbraio-1 marzo 2019 - : ... condizionato dall'economia Europea che rallenta al contrario di altre economie mondiali. Graficamente dai massimi del 31 Gennaio 1,15000 si è arrivati a toccare minimi di 1.12300. Le news sulle non ...

Slime Rancher è il pRossimo gioco gratuito di febbraio dell'Epic Games Store : L'Epic Games Store, come forse saprete, offre ogni mese ben due titoli gratuiti da scaricare su PC, riscattabili dalla vetrina virtuale del launcher per un tempo limitato.Ebbene, come qui riportato da oggi sullo Store di Epic è disponibile gratuitamente Thimbleweed Park, e lo sarà fino al 7 marzo, quando verrà rimpiazzato con un nuovo gioco.Il prossimo gioco dunque è stato svelato, a rimpiazzare Thimbleweed Park a partire dal 7 marzo avremo ...

Il Segreto - spoiler pRossima settimana : Raimundo e la moglie in pericolo : Nuove e avvincenti puntate della soap Il Segreto ci attendono anche nella settimana che va da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 ed in cui vedremo che Raimundo riuscirà finalmente a ritrovare la moglie dopo aver seguito Fernando. La donna si trova prigioniera in una specie di Casa di cura, in cui vedremo che Fulgencio mediterà la sua vendetta contro la Montenegro e l'Ulloa. Elsa nel frattempo tenterà di scoprire cosa nasconde Antolina e ...

Treni smart che recuperano energia. Con MyRailS è futuro pRossimo : Roma, 19 feb., askanews, - La locomotiva E464-041, in servizio da dicembre 2018 sulle linee ferroviarie piemontesi, non è una locomotiva come le altre. A bordo ospita infatti un sistema di sensori che ...

Spoiler Il Segreto pRossima settimana : Fulgencio vuole uccidere Francisca e Raimundo : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni riguardanti la popolare soap opera di origini iberiche “Il Segreto”, scritta da Aurora Guerra. La prossima settimana i telespettatori italiani assisteranno a dei nuovi colpi di scena. Gli Spoiler rivelano che Fulgencio Montenegro vorrebbe uccidere Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa. L’insegnante Adela, invece, dopo aver superato una difficile operazione chirurgica, apprenderà che potrebbe morire da un ...

Domenica In – Ventitreesima puntata del 17 febbraio 2019 – Arisa - Enrico Nigiotti - Simone Cristicchi - Laura Chiatti - Serena Rossi tra gli ospiti.. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventitreesima puntata del 17 febbraio 2019 – Arisa, Enrico Nigiotti, Simone Cristicchi, Laura Chiatti, Serena Rossi ...

PRossimo turno Serie A - 25ma giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (22-24 febbraio) : La venticinquesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, sesta del girone di ritorno, si giocherà tra venerdì 22 e domenica 24 febbraio, ad eccezione di Lazio-Udinese, rinviata a data da destinarsi. Si inizierà venerdì 22 alle ore 20.30 con Mialn-Empoli, poi sabato 23 ci saranno altre due gare: alle ore 15.00 Torino-Atalanta ed alle ore 20.30 Frosinone-Roma. Domenica 24 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Sampdoria-Cagliari, ...