Roma | caso del piccolo Matteo | la mamma di un bambino non vaccinato | ' Non siamo no-vax'

(Di martedì 26 febbraio 2019) Ildel, ildi 8 anni che sta combattendo contro una leucemia a, ormai per fortuna in remissione, continua a far discutere. Il, secondo i medici, potrebbe tornare a scuola, a patto che l'ambiante sia sicuro e che quindi tutti i bambini con i quali entrerà in contatto siano vaccinati. Nella sua classe però, vi sono bimbi non vaccinati econtinua a restare a casa da solo. Ladi uno dei piccoli non ci sta e ha deciso di raccontare la sua versione della vicenda.I genitori dei compagni di classe di: 'Nonno-vax' Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Messaggero", nella classe delnon vi sarebbero, in realtà, casi di bambini apertamente no-vax, ma solo tre casi di bambini che devono ancora completare i richiami vaccinali previsti dalla legge, che però sono possibili fino al 10 marzo. In sostanza, quindi, ...