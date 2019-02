Protesta del latte | un altro assalto nel Sassarese | incendiata una cisterna

Protesta del latte : uomini mascherati e armati assaltano autocisterna e le danno fuoco nel Sassarese : Assalto a un camion cisterna che è stato dato alle fiamme nel Sassarese, nel giorno in cui è previsto un incontro in prefettura a Sassari tra pastori e trasformatori sul prezzo del latte. Alcuni ...

Gli insegnanti francesi stanno Protestando contro la riforma del Baccalaureato - l’esame di maturità francese - voluta da Macron : Gli insegnanti di Parigi e della Francia occidentale hanno iniziato a dare il massimo dei voti a tutti i loro studenti per protesta contro la riforma del Baccalaureato, l’esame di maturità delle scuole francesi che venne istituto nel periodo napoleonico.

Assalto armato a una cisterna. La Protesta dei pastori sardi anche nel giorno delle elezioni : Nessuna tregua dei pastori che protestano per il prezzo del latte il giorno delle elezioni regionali in Sardegna. Stamane, poco dopo le 9.30, un camion cisterna che trasportava latte è stato bloccato nei pressi di Orune, nel Nuorese. L’Assalto è stato effettuato da tre o quattro uomini con i volti coperti e, sembra, armati. Il “commando” ha costre...

Protesta del latte in Sardegna - la preoccupazione anche per gli agricoltori liguri : ... inattese non sono: i margini di guadagno, quando ci sono, sono così lievi che basta un periodo di crisi un po' più lungo del solito per mettere in ginocchio un'intera economia. E tuttavia i margini ...

Mozione Tav : la Protesta in aula del Pd : 'Salva Salvini - boccia la Tav' : Tensione in aula Montecitorio dopo il voto sulla Mozione sulla Tav. I deputati del Patito Democratico hanno contestato in aula il governo mostrando cartelli con la scritta 'Salva Salvini, boccia la ...

Il Vaticano respinge vittime della pedofilia - Protesta a San Pietro : ... a ridosso del Colonnato di Piazza San Pietro, le vittime di pedofilia riunite nell'organizzazione internazionale Ending Clergy Abuse, che riunisce persone di 22 paesi nel mondo. I gendarmi hanno ...

Roma - la Protesta dei delusi del M5s contro Grillo : LaPresse, protesta dei delusi del Movimento Cinque Stelle contro Beppe Grillo fuori dal teatro Brancaccio a Roma, poco prima dello spettacolo del comico. Un gruppo di attivisti ha mostrato cartelli ...

Primo no del Senato a processo a Salvini. Dem Protestano - votano in 50mila e dicono che è il popolo : Il processo a Matteo Salvini non si celebrerà. La Giunta per le immunità di Palazzo Madama ha respinto, con 16 voti contro 6, la richiesta di autorizzazione a procedere, avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania, nei confronti del ministro dell'Interno, per il quale aveva ipotizzato il realto di sequestro di persona per non aver consentito lo sbarco dei 177 migranti della nave Diciotti attraccata al porto di Catania. I voti contro il ...

Bundesliga - la singolare Protesta contro i posticipi del lunedì : La Bundesliga continua a regalare spettacolo ed emozioni ma ai tifosi tedeschi il posticipo del lunedì non va proprio giù. Altra protesta ieri sera al “Max-Morlock-Stadion” di Norimberga durante il match tra i padroni di casa ed il Borussia Dortmund, il match è stato interrotto diverse volte per il lancio dagli spalti di palline da tennis, la protesta va avanti già dallo scorso novembre. Il posticipo del lunedì sarà abolito ma ...

Diciotti - Giunta dice no a processo : continua la Protesta dei ‘dissidenti’ del M5S : La Giunta del Senato ha detto no al processo per Matteo Salvini. Il senatore Michele Giarrusso aveva già annunciato il voto favorevole "compatto" dei 5S alla relazione Gasparri, contro l'autorizzazione a procedere. Il M5S si rivolge ai dissidenti: "Il dialogo è sempre aperto, ma se Fattori e gli altri non condivido più questo modus operandi, potrebbero semplicemente restituire quanto dovuto e dimettersi".continua a leggere

Di Maio non va al convegno della Federico II ed evita la Protesta dei collettivi : Una decina di studenti aderenti a centri sociali tra cui 'Je so pazzo', nato tra gli occupanti di un ex Opg erano entrati alle 14.30 nell'aula magna dell'ateneo Federico II di Napoli in corso Umberto dove alle 16.30 avrebbe dovuto tenersi un convegno della Federazione Antiracket alla presenza del vicepremier Luigi Di Maio. Un gruppo di 70 persone, poi, tra ex Lsu e disoccupati aderenti alla lista 7 Novembre, si accingeva a contestare Di Maio ...

In Albania tutti i parlamentari del principale partito di opposizione si sono dimessi per Protestare contro il governo : In Albania tutti e 43 i deputati del partito Democratico, il principale partito di opposizione nel paese, hanno annunciato le proprie dimissioni per protestare contro il governo del primo ministro Edi Rama (partito Socialista d’Albania). Il leader del partito Democratico, Lulzim Basha,