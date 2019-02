Milan | Leonardo ha le idee chiare su André Silva | nessuno sconto al Siviglia

Leonardo ha in mente 5 sostituti qualora Suso dovesse lasciare il Milan : Il Milan si sta guardando intorno alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Suso qualora l'esterno spagnolo decidesse di andare altrove. I profili sono vari e interessanti.

Kaladze : 'Ecco cosa hanno portato al Milan Leonardo e Maldini. Su Elliott...' : Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello sport, Kaladze si è soffermato anche sulla nuova struttura societaria. Su Leonardo e Maldini: 'Da dirigenti Leo e Paolo hanno dato stabilità a una società e a una squadra a cui mancava da tempo. Sono ...

Ag. Paquetà : 'Real Madrid? Meglio il Milan. Quella mossa di Leonardo...' : Cosa le ha raccontato di questo avvio di avventura in rossonero? 'L'ho sentito davvero molto felice di come il mondo Milan lo ha accolto e devo dire che tutto è cominciato bene. Lucas sta giocando ...

TGV "personalizzato" ogni giorno Milano-Parigi per celebrare Leonardo da Vinci : Leonardo da Vinci 2019, celebrazioni dei 500 anni dalla morte del "genio eclettico" avvenuta a il 2 maggio 1519 ad Amboise, in Francia. Nutrito il programma d'iniziative per celebrarne appunto il ...

Milan - Leonardo tratta il riscatto di Bakayoko dal Chelsea : rossoneri a caccia di saldi! : La permanenza di Bakayoko al Milan dipende dal riscatto dal Chelsea che potrebbe essere molto costoso per le casse rossonere Il Milan ha intenzione di riscattare Bakayoko dal Chelsea, ma le cifre pattuite inizialmente con i Blues (38 milioni di euro) sembrano al momento essere inaccessibili a causa del tanto discusso fair play finanziario. Scaroni e Leonardo stanno dunque cercando un modo per accontentare le richieste di Gattuso, il quale ...

Leonardo in Toscana - le iniziative presentate alla BIT di Milano : E questo perché Leonardo è pittura, scultura, scienza, medicina, ingegneria. Il nostro invito, rivolto in particolare alle nuove generazioni, è allora quello di tornare, con un metodo "leonardiano", ...

Milan - l'amico di Balotelli che piace a Maldini e Leonardo : "È solo una questione di tempo" : «È solo questione di tempo» ha scritto su Instagram, e sta a vedere che alludesse proprio al futuro e al Milan, Allan Saint-Maximin, 22 anni il prossimo 12 marzo, primo colpo - dicono - della prossima estate rossonera. Di professione fa l' esterno d' attacco del Nizza, e chissà che a furia di alimen

Milan - Leonardo ha in pugno il primo acquisto estivo : Alan Saint-Maximin potrebbe essere il primo colpo del Milan per il mercato estivo. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che assicura come l'esterno del Nizza già trattato a gennaio senza successo sarà cedibile in estate: il Milan ha ottenuto il sì del giocatore e punta a chiudere in largo anticipo per ...

Milano restaura il Museo della scienza e della tecnica dedicato a Leonardo da Vinci : Palazzo Marino ha disposto lavori di restauro, rinforzo e riqualificazione del Museo della scienza e della Tecnologia. Il Comune di

Milan-Higuain - la verità : dal gran rifiuto di Marassi alla rissa sfiorata con Leonardo : Nessuno aveva fatto caso a quella finestra lasciata aperta in estate. Sì, il diritto di riscatto di Higuain rimasto in sospeso, si è rivelato una trappola in cui sono inciampati tutti. Lui per primo, ...

La Vergine delle Rocce di Leonardo torna a Milano - ma è quella del suo allievo preferito : La Vergine delle Rocce del Borghetto di Francesco Melzi, allievo prediletto da Leonardo, sarà esposta per la prima volta al pubblico fino al 31 dicembre del 2019 nella Chiesa di San Michele del Dosso a Milano. Copia ad altissima qualità della celebre Sacra Conversazione leonardesca custodita al Louvre, il dipinto è considerato uno straordinario capolavoro.Continua a leggere

Conte a Milano smentisce intervento su ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo : «Oggi sono a Milano per testimoniare il fatto che il governo dopo la manovra è impegnato nella fase due, nel rilancio dei cantieri e nel rilancio dell'economia». Una giornata «dedicata interamente ...

Un polacco al Milan con il numero 19 - è stato Leonardo a 'consigliare' Piatek : Nel corso della presentazione di Piatek al Milan, è stata inevitabile una domanda sul numero di maglia. Leonardo ha risposto dicendo che il bomber polacco avrebbe voluto la numero 9, ma il direttore sportivo rossonero ha affermato che la 9 deve essere meritata, suggerendogli la numero 19. Dopo il mai dimenticato Pippo Inzaghi, infatti, il Milan non ha mai avuto fortuna con i numeri 9 che si sono alternati. Il primo a fallire è stato il ...