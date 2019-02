Mamma | dove sei? Tiziana cerca la donna che la mise al mondo | “Ti voglio bene | non ti

fanpage

(Di martedì 26 febbraio 2019), una pittrice di Casalmaiocco, in provincia di Lodi, è nata il 3 febbraio 1983 all'ospedale “Ronzoni e Principessa Jolanda” a Milano. Lache l’ha messa alha scelto di rimanere anonima al momento del parto. Dopo molti tentativi di ritrovare labiologica,si è rivolta a Fanpage.it per lanciare un appello: “Spero si faccia avanti. Vorrei solo sapesse che la stondo e non mi arrenderò mai”.