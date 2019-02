Il monito di Madeleine Albright in ' Fascismo Un avvertimento'

adnkronos

: Libri: esce 'Fascismo' dell'ex segretario di Stato Usa Madeleine Albright : - sherlock5stelle : Libri: esce 'Fascismo' dell'ex segretario di Stato Usa Madeleine Albright : - lucam_68 : RT @moro_thomas: Da Hilter a Putin, passando per Kim Jong-un, un unico virus rischia di contagiare il mondo e mettere in pericolo la democr… - tamangha : RT @moro_thomas: Da Hilter a Putin, passando per Kim Jong-un, un unico virus rischia di contagiare il mondo e mettere in pericolo la democr… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) ... nel suo saggio mette in evidenza come oggi, in numerosi Stati, fattori economici, tecnologici e culturali stiano rafforzando sempre più gli estremismi, portando a una forte avanzata politica delle ...