Guns N' Roses | Slash sulla prima volta che ascoltò la voce di Axl | ' Era molto espressiva'

Guns N' Roses - Richard Fortus : forse la band lavorerà al nuovo album dopo l'estate : Intervistato da STLtoday, Richard Fortus, attuale chitarrista dei Guns N' Roses, ha confermato che la band registrerà forse un nuovo album non appena Slash terminerà il suo tour da solista insieme a Myles Kennedy e i Conspirators, che si concluderà nel mese di agosto. L'intervista Richard Fortus, chitarrista dei Guns N' Roses, conferma la notizia relativa al possibile nuovo album della band statunitense: ci dovrebbe essere, ma bisognerà ...

Slash dei Guns ‘n’ Roses non si ricorda più gli anni ’90 : LOL The post Slash dei Guns ‘n’ Roses non si ricorda più gli anni ’90 appeared first on News Mtv Italia.

Guns N'Roses : Axl Rose pubblica un nuovo brano dopo 10 anni : Novità in casa Guns N'Roses: dopo aver concluso il lungo tour Not In This Lifetime è infatti stato pubblicato un nuovo video ufficiale. Si tratta del brano Rock The Rock, nuova canzone pubblicata dopo 10 anni e cantata dal frontman Axl Rose. Il brano è andato in onda in occasione dello show televisivo New Looney Tunes, sul canale streaming Boomerang . ...Continua a leggere