Germania | fiducia consumatori stabile nonostante le difficoltà economiche

Gli States a rischio crescita zero E in Germania la fiducia va a picco : Gli Usa rischiano una crescita zero quest'anno se non si trova una soluzione al piu' lungo shutdown governativo della storia, alla guerra commerciale con la Cina e alla Brexit, ma e' improbabile che finiscano in recessione.

Brexit : May seppellita da valanga di voti - ora voto fiducia. Germania : giorno amaro per l’Europa : seppellita da una cascata di voti: la sconfitta peggiore per un esecutivo nei tempi moderni lascia la premier Theresa May forse non senza una maggioranza - lo si vedrà già domani con la mozione di sfiducia del Labour che verrà votata in serata - ma in alto mare con Bruxelles. May ha incassato appena 202 voti favorevoli contro 432 contrari (118 "ribelli" Tories su 317, 248 laburisti su 262, tutti e 35 i deputati nazionalisti scozzesi dell'Snp e 5 ...