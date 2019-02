Elezioni Sardegna | Giro FI | ' Crollo dei 5 Stelle | rallenta l' effetto-Salvini'

Elezioni Sardegna - il politologo Passigli : ‘Siamo alla fine della parabola grillina’ : Intervistato da Claudio Landi per Radio Radicale, il politologo Stefano Passigli, ex parlamentare, allievo del compianto Giovanni Sartori e docente di Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Firenze, ha discusso della tenuta dell’esecutivo grilloleghista presieduto dal premier Conte, soffermandosi sugli scenari politici nel breve e medio periodo, dopo la vittoria della coalizione di centrodestra alle Elezioni regionali tenutesi in ...

Elezioni Sardegna - tre “impresentabili” eletti in Regione : sono imputati per droga - riciclaggio e concussione : Al momento non rischiano la sospensione per la legge Severino ma sono comunque imputati per reati gravi: dal riciclaggio, all’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga fino alla concussione. sono i tre candidati definiti “impresentabili” dalla commissione Antimafia eletti al consiglio regionale della Sardegna. In totale erano otto i nomi contenuti dalla lista diffusa dal presidente Nicola Morra: cinque ...

Elezioni Sardegna 2019 - risultati definitivi. Solinas al 47 - 8% : Si è finalmento concluso lo spoglio-fiume delle Elezioni regionali in Sardegna 2019 : con il 47,8%, 363.946 voti, Solinas salirà sullo scranno di governatore. Distaccato di 14 punti Zedda , uomo del ...

Elezioni Sardegna : Solinas e il centrodestra prevalgono in tutte le circoscrizioni : A scrutinio ultimato e con il sardista e senatore Christian Solinas ormai ufficialmente vincitore, insieme alla coalizione di centrodestra, delle Elezioni regionali sarde del 24 febbraio, è possibile analizzare l’andamento del voto nelle otto circoscrizioni elettorali in cui è divisa l'isola. L’utilizzo del voto disgiunto, come è noto, può portare alcune sorprese. Nelle precedenti Elezioni questo sistema punì Ugo Cappellacci che non venne ...

Elezioni Sardegna : Salvini ha tutto l'interesse a non far cadere l'esecutivo : Doccia fredda per Berlusconi e Meloni: il leader leghista ha negato di voler far cadere il governo per allearsi con il vecchio centrodestra

Elezioni Sardegna - M5S fa i conti con la batosta. Beppe Grillo. “Forse non siamo all’altezza” : Per Luigi Di Maio bisogna piangere con un occhio solo: "siamo positivi perché in questo momento, per la prima volta nella storia della Regione Sardegna, entriamo con diversi consiglieri regionali e per noi è un dato importante perché non c’eravamo". Beppe Grillo critico durante lo spettacolo: "Forse non siamo all'altezza, forse siamo principianti come dicono"continua a leggere

Elezioni Sardegna : Salvini ha tutto l’interesse a non far cadere l’esecutivo : Le Elezioni regionali in Sardegna, dopo l’incertezza degli exit poll, si sono risolte con l’ennesima schiacciante vittoria del centrodestra. Oltre il 47% dei voti per il candidato Christian Solinas, che ha staccato di ben 14 punti percentuali l’avversario di centrosinistra, Massimo Zedda. Un risultato prevedibile alla vigilia delle Elezioni, che si sono comunque portate dietro una serie di altre sorprese. Il crollo del Movimento Cinquestelle, ...

Elezioni in Sardegna - i 5stelle sono a un passo dalla tomba : Era ampiamente previsto, l’avevo scritto qualche settimana fa. In Sardegna il risultato elettorale certifica alcuni dati politici dirimenti. Vince nettamente il centrodestra con il 47,8% e vince non solo grazie alle liste nazionali, ma soprattutto con l’appoggio del Partito Sardo d’Azione (vera sorpresa) e di altre numerose liste civiche. Infatti la Lega, seppur primo partito della coalizione, si ferma all’11,4%. E Forza Italia ...

Elezioni Sardegna : Solinas nuovo presidente della Regione : AGGIORNAMENTO ORE 22 - Christian Solinas, candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna con oltre il 47% dei voti. Il PD è il primo partito della Regione con il 13%, mentre la Lega segue al 12%, il Movimento 5 Stelle, che alla precedente tornata regionale non aveva partecipato, non va oltre il 10%. Forza Italia chiude all’8%. Le prime parole del nuovo governatore: "Oggi ha vinto la Sardegna. Ringrazio i sardi della fiducia, ...

Elezioni Sardegna - Nugnes : "Leadership Di Maio va ridiscussa" : Dopo il flop nelle regionali abruzzesi di due settimane fa, per il Movimento 5 Stelle sta per materializzarsi anche la clamorosa sconfitta nelle Elezioni sarde. Quando sono state scrutinate 340 sezioni su 1840, il candidato Presidente del Movimento, Francesco Desogus, può vantare appena l'11,2% dei voti. Per quanto i vertici del Movimento 5 Stelle si ostinino a ripetere come un mantra che non "si possono paragonare Elezioni politiche e ...

Elezioni Sardegna - exit poll imprecisi - Rai : "Chieste spiegazioni a istituti demoscopici" : "In merito ai risultati forniti domenica sera negli exit poll sui candidati presidenti per le Elezioni regionali in Sardegna (con un testa a testa tra Zedda del centrosinistra e Solinas del centrodestra, che nella realtà non si è verificato, con la vittoria netta del secondo, Ndr), la Rai ha già provveduto a chiedere spiegazioni agli istituti demoscopici coinvolti". Lo riferisce Viale Mazzini in una nota. A quanto si apprende l'iniziativa di ...

Elezioni Sardegna - Salvini : “A livello nazionale con il M5S andiamo compatti come treni” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha ribadito che il risultato in Sardegna non avrà conseguenza sulla tenuta del governo: "A livello nazionale si va avanti compatti. Ho dato la mia parola. Abbiamo un contratto. Abbiamo tante riforme da completare. A livello nazionale si va avanti come treni. La gente ci chiede di fare bene, fare veloce"Continua a leggere

Elezioni Sardegna - Matteo Salvini : “A livello nazionale si va avanti compatti come treni” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha ribadito che il risultato in Sardegna non avrà conseguenza sulla tenuta del governo: "A livello nazionale si va avanti compatti. Ho dato la mia parola. Abbiamo un contratto. Abbiamo tante riforme da completare. A livello nazionale si va avanti come treni. La gente ci chiede di fare bene, fare veloce"Continua a leggere

Elezioni Sardegna - exit poll imprecisi - Rai : "Chieste spiegazioni a istituti demoscopici" : "In merito ai risultati forniti domenica sera negli exit poll sui candidati presidenti per le Elezioni regionali in Sardegna (con un testa a testa tra Zedda del centrosinistra e Solinas del centrodestra, che nella realtà non si è verificato, con la vittoria netta del secondo, Ndr), la Rai ha già provveduto a chiedere spiegazioni agli istituti demoscopici coinvolti". Lo riferisce Viale Mazzini in una nota. A quanto si apprende l'iniziativa ...