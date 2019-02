Dolore durante i rapporti sessuali | perché ci vergogniamo e rimedi

gqitalia

(Di martedì 26 febbraio 2019) Quando ci rompiamo un braccio o ci feriamo in qualche modo, la prima cosa che facciamo è correre da un medico. Ma questa reazione istintiva, e assolutamente normale a prima vista, non è ritenuta tale da una buona parte degli uomini che, infortunandosi in determinate situazioni, sopraffatti dall’imbarazzo, si guardano bene dal rivolgersi a un dottore. Stiamo parlando degli incidenti che capitanol'attività sessuale.Secondo uno studio anglosassone il 17% degli intervistati ha dichiarato di aver subito un infortunioil rapporto sessuale, ma solo il 2% ha confessato di aver richiesto un parere medico dopo aver subito tale lesione. Un numero davvero esiguo, se ci si pensa bene. «È un argomento molto delicato - ci spiega Valentina Cosmi, psicologa, psicoterapeuta della SISP, sessuologa clinica ed esperta in Educazione Sessuale - anche se ...