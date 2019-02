Copia originale | la vita è un falso d’autore recensione

Copia originale di Marielle Heller - La recensione : In Italia forse pochi conoscono Lee Israel, scrittrice americana di biografie, nota soprattutto per aver venduto circa 400 false lettere di celeberità defunte, scritte e contraffatte da lei stessa. Un caso risalente ai primi anni '90 che viene raccontato dalla regista Marielle Heller (autrice lanciata dal Sundance) in COPIA ORIGINALE, in sala dopo essere stato presentato in anteprima nella sezione Festa mobile al 36esimo Torino ...

Copia originale di Marielle Heller - La recensione : In Italia forse pochi conoscono Lee Israel, scrittrice americana di biografie, nota soprattutto per aver venduto circa 400 false lettere di celeberità defunte, scritte e contraffatte da lei stessa. Un caso risalente ai primi anni '90 che viene raccontato dalla regista Marielle Heller (autrice lanciata dal Sundance) in COPIA ORIGINALE, in sala dopo essere stato presentato in anteprima nella sezione Festa mobile al 36esimo Torino ...

UN uomo tranquillo di Hans Petter Moland. Con Liam Neeson, Laura Dern, Michael Richardson. Usa 2019. Durata: 119'. Voto 3,5/5 (DT) Ritiratosi tranquillamente tra le montagne del Colorado, vicino alla località sciistica di Kehoe, Nels Coxman, guidatore di un immenso spazzaneve, viene insignito del premio come cittadino onorevole, ma una banda raffinata e sadica di spacciatori capitanata dall'elegante Vichingo gli uccide il figlio. Nels si ...

Copia originale - di Marielle Heller : Quella di Lee diventerà inaspettatamente movimentata, una specie di spy-story ambientata nel mondo dei collezionisti. Perché una cosa questa donna grassa e riservata la sa fare bene: rubare, anzi… ...

I 'bidoni' colti di "Copia originale" sono da Oscar : C'è un modo semplice e non retorico per supportare la battaglia per la parità sessuale nell'industria del cinema, ed è fare passaparola per i film (ben) scritti, diretti, prodotti e montati da donne che ci consegnano personaggi femminili fuoriserie come la Lee Israel di "Copia originale" (in uscita il 21 febbraio).Tanto più se, come in questo caso, vederli significa fare un grande regalo a se stessi/e. È il ...

Copia originale al cinema dal 21 Febbraio : La vera storia dell’autrice Lee Israel raccontata nel film candidato a tre Premi Oscar con Melissa McCarthy e il vincitore del Golden Globe Richard E. Grant Copia Originale sarà al cinema dal 21 Febbraio distribuito da 20th Century Fox Italia Copia Originale è il film di Marielle Heller con i due candidati al Premio Oscar Melissa McCarthy e Richard E. Grant, già vincitore del Golden Globe come Miglior attore non protagonista in un film ...