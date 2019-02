Coach Lulli | «Vogliamo riportare il Napoli Basket laddove merita di essere»

ilnapolista

(Di martedì 26 febbraio 2019) Iltoglie il freno a mano e piazza dieci vittorie di fila in Serie B. L’incredibile rimonta della società di Patron Grassi che è riuscito a rimediare con un mercato sontuoso ai problemi di inizio stagione quelli relativi al cambio di proprietà e all’inevitabile ritardo di preparazione.ha fatto il resto riuscendo a trovare la chiave giusta per portaread una striscia impressionante. Non si tratta di record ma di sicuro di un percorso che pochi si aspettavano dopo i primi mesi della stagione. Abbiamo chiacchierato con l’allenatore laziale che con serenità ci ha risposto in maniera chiara e decisa.Partenza difficile data la situazione societaria, la rosa completata all’ultimo e pochi allenamenti nelle gambe. Come si gestiscono certe situazioni?Tutti insieme, staff tecnico e società. La fiducia non è mancata e soprattutto la ...