Che ti succede Mertens? Questo Napoli e questa Napoli sono ancora tuoi

Ecco Che succede quando ti allei con uno più populista di te : C’è che se cerchi qualcuno per esprimere la tua rabbia. ti scegli il leader più «arrabbiato» tra tutti i leader arrabbiati, mica la sua brutta copia. Scegli il primo e inizi a dimenticarti del secondo, che inizi a valutare come una pallida ricostruzione, il vice del maschio alfa del gruppo: una ridondanza inutile, ai tempi del populismo. Forse per questa ragione, alle Regionali sarde non sappiamo ancora chi ha vinto, ma sappiamo già chi ha ...

Oroscopo : Che succede ai 12 Segni se il partner li lascia : Ma la sofferenza dura poco e, dopo aver cambiato colore di capelli e acquistato dieci vestitini, sei pronta per un nuovo amore! CANCRO - Lui: Quando vieni lasciato, ti crolla il mondo addosso. Non ...

Cosa succede ai nordcoreani Che disertano : Vengono minacciati, i loro familiari rimasti in Corea del Nord rischiano pesanti ritorsioni, e da un po' di tempo faticano anche a trovare protezione in Corea del Sud

Gigi D'Alessio : "A volte ho cantato ai matrimoni perché avevo paura. Se rifiuti - non sai cosa può succedere" : "Non penso che bisogna convivere con la camorra", spiega Gigi D'Alessio nella prima puntata della nuova edizione de La confessione, il format di Peter Gomez in onda venerdì 22 febbraio alle 22:45 sul Nove. Il cantautore partenopeo ha parlato anche della convivenza tra cittadini e camorra nell'intervista rilasciata al programma: "A Napoli bisogna convivere con tutto, è una città a parte. Se vai in ospedale a fare le analisi ...

Che succede ai migranti intrappolati in Libia : Il rubinetto dei migranti in partenza dalla Libia e diretti in Italia si va chiudendo sempre di più col passare dei mesi ma le prospettive dei flussi migratori per il futuro restano allarmanti. Incrociando i dati pubblicati oggi dall’Agenzia europea dell’Ue per la gestione e il controllo delle front

Infortunio Icardi - clamoroso : nessun ko - ora Che succede? : Infortunio Icardi- Come riportato dal sito ufficiale dell’Inter, il club nerazzurro ha diramato un comunicato ufficiale sulle attuali condizioni di Icardi, il quale è stato sottoposto ad accertamenti con risonanza magnetica al ginocchio per valutare l’entità del suo ko che continua a tenerlo lontano dai campi di gioco. Ulteriori esami chiesti in maniera diretta dallo […] More

Che cosa succederà a Opportunity - il rover Che resterà su Marte : (foto: NASA/JPL Illustration) Dopo 15 anni di attività, la missione Opportunity su Marte è terminata, come ha annunciato la Nasa. Il rover dei primati – record di tempo trascorso sul suolo marziano, esplorazioni inedite per durata e qualità – ha smesso di inviare segnali. Il tutto è iniziato il 10 giugno, quando Opportunity ha smesso di comunicare con la Terra probabilmente a causa di una tempesta di sabbia. E il 12 febbraio la Nasa ha tentato ...

Michael Bublé lascia il microfono al fan in prima fila e quello Che succede è sorprendente : il pubblico in delirio : Michael Bublé, a Nashville per un concerto, a un certo punto ha lasciato il microfono a un fan in prima fila, Andrew Zarrillo. Il ragazzo ha sorpreso tutti, compreso il cantante canadese, con Fly to the moon, di Frank Sinatra. Video Instagram L'articolo Michael Bublé lascia il microfono al fan in prima fila e quello che succede è sorprendente: il pubblico in delirio proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ariadna Romero fidanzato - la naufraga in lacrime all’Isola : Che succede fuori? : fidanzato Ariadna Romero: niente di ufficiale ma qualcosa di importante La reazione di Ariadna Romero all’Isola dei Famosi ci è parsa sin da subito spropositata anche se a ben pensarci la naufraga potrebbe aver esasperato quanto accaduto trovandosi in un reality show molto difficile da vivere. Precisiamolo subito: Ariadna non è fidanzata ma sta conoscendo […] L'articolo Ariadna Romero fidanzato, la naufraga in lacrime ...

Icardi-Juventus - ora Che succede? Pianto Wanda Nara e il piano Paratici : ICARDI JUVENTUS- Un accostamento di mercato nato nelle scorse ore dopo il terremoto scatenatosi in casa Inter. Icardi non è più il capitano del’Inter, una scelta che avrebbe colto di sorpresa lo stesso diretto interessato e Wanda Nara, moglie e procuratrice del giocatore. Nella puntata di ieri sera di “Tiki Taka”, la compagna di Icardi […] More

Cosa succede ora Che Trump ha dichiarato l'emergenza nazionale per costruire il Muro con il Messico : L'ex presidente Barack Obama, nel corso dei due mandati tra 2008 e 2016, dichiarò per ben 13 volte lo stato di emergenza, soprattutto nell'ambito di politica estera. Trump, dal canto suo, ne ha ...

Che cosa succederà ad Alitalia? : Nel mondo contemporaneo sarebbe come se gli americani affidassero la difesa e lo sviluppo delle telecomunicazioni alla competenza di Huawei. Diversamente dai nostri concittadini europei francesi e ...

Sanremo Young fischi e urla in studio - Antonella Clerici : “Perché succede sempre a me?” : Prima puntata Sanremo Young 2019: fischi di protesta per Antonella Clerici Momenti di tensione per Antonella Clerici durante la prima puntata di Sanremo Young 2019. Il pubblico presente all’Ariston ha fischiato e protestato dopo la gara tra i giovani interpreti pop-lirici Eden e Maria Grazia Aschei. I protagonisti dell’ottavo duello della serata si sono esibiti sulle note […] L'articolo Sanremo Young fischi e urla in studio, ...