Caro Adriano | per tornare in tv dovrai metterci la faccia

(Di martedì 26 febbraio 2019) E alla fine è successo: Adrian è stato sospeso e rimandato al prossimo autunno. Nelle scorse settimane, proprio in corrispondenza con la programmazione su Rai Uno della nuova stagione de Il commissario Montalbano, lo show e il cartoon del Molleggiato non erano andati in onda. Stando alle note ufficiali,Celentano avrebbe preso un malanno stagionale e avrebbe avuto bisogno di un paio di settimane per riprendersi. Una casualità veramente fortunata: Celentano si è ammalato proprio quando Rai Uno ha tirato fuori uno dei suoi cavalli di battaglia. Il commissario Montalbano, infatti, ha fatto, come ci si aspettava, il pieno di ascolti e avrebbe potuto dare il colpo di grazia al già traballante Adrian: lo show di Canale 5, dopo una prima puntata in cui la curiosità per il ritorno in tv del Molleggiato aveva spinto lo share al 21.9%, ha perso vertiginosamente pubblico, non arrivando ...