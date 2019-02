Caldo | Coldiretti | con la finta primavera colture in tilt

Smog e Caldo anomalo - Coldiretti : con +2 - 2°C anche le colture vanno in tilt : Non solo Smog nelle città, il caldo anomalo sulla Penisola con temperature minime di 2,2 gradi superiori alla media sta mandando in tilt le coltivazioni che si stanno predisponendo alla ripresa vegetativa con l’inizio del rigonfiamento delle gemme nelle piante da frutto e lo spuntare di fiori spontanei come le viole nei prati. E’ quanto rileva la Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade di febbraio. Se a favorire lo Smog ...