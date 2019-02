Biasin | ' Icardi non fa passi verso lo spogliatoio | ma Marotta sa come fare'

Blastingnews

: Biasin: 'Abisso un danno per tutti, ma non è solo colpa sua. Icardi e Inter distanti, Marotta ha capito che...' - - passione_inter : Biasin: 'Abisso un danno per tutti, ma non è solo colpa sua. Icardi e Inter distanti, Marotta ha capito che...' - - VitoM_1 : RT @biffi_marco: Biasin ha detto che Icardi non può lasciare l'Italia perché i figli non possono vivere fuori da qui senza il permesso di M… - biffi_marco : Biasin ha detto che Icardi non può lasciare l'Italia perché i figli non possono vivere fuori da qui senza il permes… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Il giornalista Riccardo, dalle colonne del suo consueto editoriale ''Tuttomercatoweb'', ha espresso le proprie impressioni riguardo alla situazione di Mauro. La nota firma sportiva gode di un ottimo credito per quanto riguarda le questioni interiste e può essere quasi considerato un insider, visti gli stretti rapporti con la famiglia del bomber.La soluzione sembra lontana Secondo il cronista la questione non ha più molto da dire sul fronte delle motivazioni, o meglio, l'ostinarsi a cercare di comprendere dinamiche che, per fortuna, non hanno varcato le mura di Appiano, risulta alla prova dei fatti completamente inutile. Molto meglio smettere di arrovellarsi sui "perché" e concentrarsi sul futuro del bomber di Rosario, che ad oggi appare avvolto da una cortina di incertezza lontana dal diradarsi. Secondonon è pensabile che la ferita si cicatrizzi in breve tempo, ...