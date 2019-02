Primarie Pd | a Sky TG24 l' unico confronto tra i tre candidati

Primarie Pd 2019 - confronto tv 28 febbraio su Sky alle ore 13 : UPDATE ore 18.30 - È ufficiale: il confronto fra i candidati alla segreteria del Partito Democratico andrà in onda giovedì 28 febbraio alle 13 in diretta su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e 50 del digitale terrestre - visibile a tutti). Alla conduzione Fabio Vitale. Il confronto sarà poi nuovamente proposto sugli stessi canali anche alle 20.30. Primarie Pd 2019 , confronto tv 28 febbraio su Sky alle ore 13? prosegui la lettura Primarie Pd ...

Primarie Pd : confermato per giovedì 28 febbraio su Sky TG24 il confronto tra i candidati : "L'unico confronto fra i candidati alla segreteria del Partito Democratico" si terrà negli studi di Sky Tg 24 giovedì 28 febbraio alle 13. In una nota ufficiale la testata conferma di aver ricevuto "l'adesione definitiva da parte dei tre candidati alle Primarie del Pd: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti"L'appuntamento, condotto da Fabio Vitale, sarà trasmesso in diretta sui canali 100 e 500 di Sky e in ...