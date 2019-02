New York | in rally AIG

New York : Advance Auto Parts scende verso 154 - 5 M - Dollaro USA : Pressione su Advance Auto Parts , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,74%. L'andamento di Advance Auto Parts nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del ...

New York : sviluppi positivi per Ipg Photonics : Effervescente Ipg Photonics , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,54%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ipg ...

Antartide - a rischio distacco un iceberg grande il doppio di New York : Allerta della Nasa per il rischio di distacco, in Antartide, di un iceberg grande come due volte la citt di New York. L'iceberg, osserva la Nasa in tweet, si sta staccando dalla piattaforma di ...

New York : senza freni Cabot Oil & Gas : Brilla Cabot Oil & Gas , che passa di mano con un aumento del 3,46%. L'andamento di Cabot Oil & Gas nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

In evidenza Movado sul listino di New York : Rialzo per la big statunitense degli orologi di lusso , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,28%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Movado ...

A New York - forte ascesa per Goodyear Tire & Rubber : Seduta decisamente positiva per Goodyear Tire & Rubber , che tratta in rialzo del 3,93%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

New York : si muove a passi da gigante Danaher : Prepotente rialzo per Danaher , che mostra una salita bruciante del 7,46% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Danaher mantiene ...

New York : luce verde per Abercrombie & Fitch : Seduta decisamente positiva per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che tratta in rialzo del 2,40%. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie & Fitch rileva un allentamento della ...

New York : in bella mostra General Electric : Brillante rialzo per la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,77%. Su base settimanale, il trend del ...

Nasa lancia l'allarme : iceberg grande due volte New York potrebbe staccarsi dall'Antartide : Un nuovo, inquietante allarme climatico è stato lanciato dalla Nasa. Stavolta, però, non si parla di eventi futuri e indistinti, ma di un rischio che potrebbe essere addirittura imminente. Secondo le osservazioni satellitari, infatti, c'è il pericolo che un iceberg gigantesco, grande due volte la città di New York, si distacchi dall'Antartide. Se una tale quantità d'acqua confluisse all'improvviso negli oceani, è evidente che le conseguenze ...

Sul New York Times le parole di Ancelotti al Napolista sul pubblico e lo stadio San Paolo : Le frasi sullo stadio San Paolo È sempre più lungo l’elenco di testate straniere che hanno ripreso l’intervista del Napolista a Carlo Ancelotti. Ieri vi abbiamo offerto una sintesi delle testate più autorevoli (As, Marca, So Foot, Espn) che hanno pubblicato stralci della conversazione dell’allenatore del Napoli col direttore Massimiliano Gallo. Non tutte, l’elenco sarebbe sterminato. Oggi si aggiunta un’altra ...

Nba risultati : New York spazza San Antonio - anche Belinelli non incide : New York-San Antonio 130-118 Un vero disastro. Gli Spurs si dimenticano di difendere al Madison Square Garden e subiscono ben 130 punti da una squadra in 'tanking mode', priva peraltro di diverse ...

New York - i cattolici e l’aborto : "In un certo senso non sorprende che un nuovo dibattito sull’aborto inizi nello Stato di New York, che ha approvato una legge la scorsa settimana ratificando il diritto di uccidere gli esseri umani in utero nel terzo trimestre”, scrive Ross Douthat. “Quasi cinquant’anni fa, nel 1970, New York approv

NBA - risultati della notte : Gallinari ko da ex - Belinelli perde a New York - male Toronto : Denver Nuggets-L.A. Clippers 123-96 Tutte le partite da qui a fine stagione contano tanto per Danilo Gallinari e i suoi Clippers, a caccia di un posto ai playoff dopo averli mancati lo scorso anno. ...