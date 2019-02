Mwc 2019 | le migliori novità viste finora a Barcellona

Abbiamo provato il prototipo di OnePlus 5G al Mwc 2019 giocando sul cloud : Al Mobile World Congress 2019 è presente anche OnePlus che pur non annunciando nuovi prodotti mostra in anteprima un prototipo di OnePlus 5G. L'articolo Abbiamo provato il prototipo di OnePlus 5G al MWC 2019 giocando sul cloud proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia 1 è un oggetto di design sublime - eccolo in anteprima dal Mwc 2019 (video) : Finalmente possiamo mostrarvi il tanto atteso Sony Xperia 1, flagship dell'azienda nipponica che è stato ufficialmente presentato al MWC 2019. Ci sarà da aspettare ancora qualche mese, poco prima dell'estate per poterlo acquistare, ma il device è quasi pronto e abbiamo avuto l'opportunità di toccarlo con mano e valutarne soprattutto il pulitissimo design. La novità […]

Già domani 26 febbraio il OnePlus 7? Design radicale e 5G al Mwc 2019 : Potrebbe essere lanciato a sorpresa domani il OnePlus 7: come riportato da 'gizmochina.com', il produttore cinese si appresta ad approfittare della cornice del MWC 2019 di Barcellona per presentare un prototipo 5G, che dovrebbe proprio identificarsi con il prossimo flagship. Secondo la fonte il dispositivo sfoggerà un Design completamente rivoluzionario, definito 'radicale'. Le foto leaked della scorsa settimana suggeriscono l'abbandono del ...

Nokia 3.2 - al Mwc 2019 lo smartphone con due giorni di autonomia - : ... al cellulare vecchio stampo Nokia 210 e al primo smartphone al mondo con 5 fotocamere posteriori è il Nokia 3.2, uno smartphone che fa del suo principale punto di forza la lunga autonomia. «Il fatto ...

Mwc 2019 - Microsoft annuncia HoloLens 2 (ma non per tutti) : Al Mobile World Congress di Barcellona non si parla solo di smartphone, tablet e 5G. Nella giornata di ieri Microsoft ha presentato HoloLens 2, la seconda versione del suo atteso visore per la realtà mista HoloLens: un prodotto decisamente interessante (anche perché arriva dopo quattro anni dal predecessore), ma che è bene precisare da subito non sarà un prodotto per tutti. I motivi sono molteplici, ma hanno a che vedere principalmente con il ...

Accessori Sony ufficiali al Mwc 2019 : cuffie "open ear" e cover per i nuovi smartphone : Questa mattina, al Mobile World Congress 2019, Sony ha presentato la sua lineup di smartphone, affiancando loro anche dei nuovi Accessori dedicati.

Sony Xperia L3 : nuovo smartphone "economico" ufficiale al Mwc 2019 : Sony Xperia L3 è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa che il produttore giapponese ha presentato poco fa al Mobile World Congress 2019.

Huawei lancia tre router 5G al Mwc 2019 : Huawei ha scelto il Mobile World Congress 2019 per il lancio di alcuni suoi router realizzati per sfruttare la connettività 5G. Ecco tutti i dettagli

Il nuovo logo di Android One debutta al Mwc 2019 : Al MWC 2019 c'è stata una piccola novità passata in sordina in mezzo agli annunci dei tanti nuovi device: il rinnovamento del logo Android One.

LG G8s ThinQ debutta - a sorpresa - al Mwc 2019 : qualche rinuncia - ma è un vero top di gamma : LG ha approfittato della vetrina del MWC 2019 per lanciare sul mercato - un po' a sorpresa - LG G8s ThinQ, variante del nuovo top di gamma dell'azienda

Mwc 2019 - Lg presenta lo smartphone che riconosce le vene della mano : Gli Lg G8, G8s e V50 5G (foto Wired) Arriverà entro l’estate in Italia Lg G8s Thinq, lo smartphone di Lg che si sblocca con il riconoscimento delle vene della mano. Lo ha presentato la casa sudcoreana al Mobile world congress di Barcellona (la fiera globale delle comunicazioni). Insieme al primo smartphone per il 5G, il cui debutto è ormai alle porte, in Corea del sud ma non solo. Il riconoscimento delle vene La chiave delle nuove ...

Nokia 9 PureView - il primo smartphone al mondo con 5 fotocamere al Mwc 2019 - : ... unendo poi il tutto in un unico scatto da 12 MP in HDR: tutti i dettagli dal Mobile World Congress di Barcellona E' appena stato presentato Nokia 9 PureView, il primo smartphone al mondo con un ...

LG G8 ThinQ è ufficiale al Mwc 2019 con alcune funzionalità singolari : Al Mobile World Congress 2019, che ha preso il via nel pomeriggio a Barcellona, LG ha presentato la nuova lineup per la prima parte del 2019, e LG G8 ThinQ è sicuramente il modello più atteso. Andiamo a scoprirne le caratteristiche tecniche e hardware, le novità software e il design, oltre a conoscere disponibilità e […]

Microsoft Mwc 2019 : seguite la diretta a partire dalle ore 18 : 00 : La conferenza Microsoft in occasione del Mobile World Congress 2019 di Barcellona (MWC 2019) sta per avere inizio e il grande atteso di oggi è sicuramente il nuovo HoloLens 2 presentato direttamente da Alex Kipamn. diretta Cosa ci dobbiamo aspettare? Le indiscrezioni ad ora diffuse ci dicono che il visore avrà il supporto alla connessione mobile LTE, un’autonomia nettamente superiore, il pieno supporto all’Intelligenza Artificiale, un campo ...