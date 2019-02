Fiorentina-Inter | la lunga serie di eventi non frequenti

Giù le mani dal Var! Bufera dopo Fiorentina-Inter ma la tecnologia non c’entra : la paura ha frenato Abisso : Le polemiche legate al Var dopo la clamorosa gara tra Fiorentina ed Inter, stanno imperversando anche nel day after: attenzione però alle critiche mosse contro la tecnologia nel calcio Bufera Var! Bufera giusta, necessaria. E’ corretto andare a parlare di quanto accaduto ieri tra Fiorentina ed Inter, qualcosa di davvero scandaloso, un precedente che speriamo resti isolato in era Var. dopo gli sfoghi ed i commenti a caldo, dettati ...

Nainggolan dopo Fiorentina-Inter : "Roba da matti" : Radja Nainggolan sceglie il low profile dopo Fiorentina-Inter 3-3 e le polemiche che ne sono conseguite . Ma, sui social, il centrocampista belga non rinuncia a un pizzico di ironia per descrivere le ...

Fiorentina-Inter - togliete il Var agli arbitri italiani : serve una figura terza (davvero) imparziale : Questo non è un articolo, è un appello: togliete il Var agli arbitri italiani. Perché? La risposta è in Fiorentina-Inter. Minuto 96’, i nerazzurri conducono per 3-2 un match tiratissimo, anche grazie ad una serie di episodi controversi risolti dal Var tutti in loro favore: rigore impercettibile pescato dalle telecamere, gol annullato ai viola per un fallo difficile da cogliere a velocità normale. In entrambi i casi l’arbitro, il malcapitato ...

Fiorentina-Inter - minacce shock all'arbitro Abisso - : Luciano Spalletti è sbottato in tv, in diretta su 'Sky Sport', prendendosela con lo studio che, a parere del tecnico toscano, aveva descritto come 'dubbio' il rigore decisivo: 'Non si può parlare da ...

Inter – Handanovic non ci sta : “siamo incazzati! Rigore? Vi svelo cosa mi ha detto un giocatore della Fiorentina” : Samir Handanovic senza peli sulla lingua dopo l’ingiusto pareggio di ieri sera dell’Inter contro la Fiorentina E’ un’Inter furibonda, quella uscita dal campo ieri sera dopo la sfida e l’ingiusto pareggio contro la Fiorentina al Franchi. I nerazzurri si sono sentiti beffati dopo il rigore assegnato dall’arbitro Abisso al 101′ su un tocco di petto di D’Ambrosio, giudicato erroneamente tocco di ...

Fiorentina-Inter - tutti gli errori dell'arbitro Abisso - : La prestazione di Rosario Abisso , arbitro della sezione di Palermo, in Fiorentina-Inter dimostra ancora una volta che la VAR è sì uno strumento straordinario per evitare ingiustizie in campo, ma che ...

Fiorentina e Inter si annullano nel festival del Var : Quando si è travolti dalle polemiche e dal caos ci sono soltanto due possibili risposte. O ci si sfalda e si perdono tutte le certezze, o ci si ricompatta e si trovano risorse che non si pensavano di ...

BUONI E CATTIVI - Fiorentina-Inter oltre... Abisso : il Toro spuntato e Muriel marazico : Sei gol, più uno annullato, di cui due splendidi, oltre dodici minuti di recupero nel secondo tempo , iperlavoro del var con rigori dubbi e discutibili, due gol su filo del fuorigioco e polemiche ...

Fiorentina-Inter : La Moviola inchioda Abisso - errore gravissimo : Abisso regala un rigore inesistente alla Fiorentina, stop alla corsa Champions per i nerazzurri che restano a pochi punti dal Milan.Non si può non cominciare dalla coda di una partita che, di fatto, tracima ai supplementari, stabilendo il record di durata (102’) e passando alla storia di questo campionato come il più grande cortocircuito tra arbitro sul campo e arbitro alla Var.L’inter fa le spese di questo grave errore di AbissoUn ...

Highlights Fiorentina-Inter 3-3 : Video - gol e sintesi. Var protagonista - pari viola al 99' : Rocambolesco pareggio per 3-3 tra Fiorentina e Inter nel posticipo della 25^ giornata di Serie A, allo Stadio Franchi non sono mancate le polemiche a causa di un arbitraggio molto discutibile che ha portato al pareggio dei viola addirittura al 99′ minuto. I padroni di casa passano in vantaggio dopo pochi secondi grazie a Simeone ma i nerazzurri rispondono prontamente al 6′ con Vecino e raddoppiano con Politano al 40′. Il rigore ...

Fiorentina-Inter - ecco il rigore contestato concesso dal Var : D'Ambrosio colpisce con il petto o con il braccio? : Sul 3-2 per l'Inter, nel pieno del recupero, l'arbitro Abisso concede un rigore, confermato dal Var, alla Fiorentina. Ma l'episodio è molto dubbio, perché il difensore nerazzurro D'Ambrosio sembra ...

Fiorentina vs Inter - Spalletti infuriato con l'arbitro per il rigore : Fiorentina vs Inter : cronaca del secondo tempo Dopo qualche minuto dall'inizio del secondo tempo di Fiorentina vs Inter il Var richiama attenzione dell'arbitro, per tocco di mano in area della ...

Video/ Fiorentina Inter - 3-3 - : highlights e gol della partita - Serie A - : Video Fiorentina Inter , 3-3, : highlights e gol della partita del Franchi. Il match termina tra le polemiche per un calcio di rigore assegnato ai viola.

Serie A - Fiorentina-Inter 3-3 : gol e highlights - : I viola raggiungono i nerazzurri al 101' grazie a un discusso calcio di rigore, confermato dall'arbitro dopo aver visionato le immagini al Var. In rete Vecino, Politano e Perisic per l'Inter; Muriel, ...